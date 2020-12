Fengselet saksøkes av innsatte – med god grunn

Mennesker som er blitt utsatt for ulovlig nakenvisitasjon, må få oppreisning.

Advokatene Marita Haug Haaland (til v.) og Maria Hessen Jacobsen har vært pådrivere for å endre praksisen med nakenvisitering i Bergen fengsel, og jobber nå med flere erstatningssaker. Foto: Ørjan Deisz

Bergen fengsel kan bli saksøkt av hundrevis av tidligere innsatte. Disse har blitt utsatt for ubegrunnede kroppsvisitasjoner mens de sonet.

Overtredelsene ble oppdaget ved en tilfeldighet, da advokaten til en av de innsatte reagerte på at han måtte nakenvisiteres både før og etter hvert eneste møte med henne.

Det er rimelig at de som har blitt utsatt for overtredelsene nå får en mulighet til å søke om oppreisningserstatning. Både Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Bergen fengsel har opptrådt sterkt kritikkverdig.

Fengselet skal være en trygg arena for både ansatte og innsatte. Å begrense ulovlig kommunikasjon, eller innførselen av narkotika og farlige gjenstander, kan være legitim grunn til å kroppsvisitere de innsatte.

Å gjennomføre det som oppleves som ydmykende og inngripende ransaking av kroppen til de ansatte på ren rutine, uten verken mistanke eller tidligere funn å vise til, fremstår derimot som et maktovergrep.

Det var i mai 2018 at KDI etablerte kroppsvisitasjon som en rutine ved hvert eneste besøk. Dette betydde i praksis at de innsatte måtte gjennom full avkledning, og å sette seg på huk med brede ben foran fengselsbetjenter slik at disse kunne kontrollere hvorvidt noe ble smuglet inn eller ut av fengselet.

Ikke engang møter med egne advokater, politiet, leger eller for den saks skyld Bergens Tidende, ble gjennomført uten nedstripping før og etter.

En mann i 40-årene fortalte BT at han ble kroppsvisitert nesten 200 ganger i løpet av 16 måneder.

Denne behandlingen av innsatte er uverdig. Det sa også lagmannsretten seg enig i, da den i sommer fastslo at praksisen var brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

KDI endret etter hvert sin instruks, men Bergen fengsel gjennomførte fortsatt kroppsvisitasjoner uten klær en tid etterpå – fordi det «tar litt tid før endringene blir kjent og implementert».

Det er uforståelig at det ikke kunne bli en øyeblikkelig slutt på rutinemessig avkledning i et enkelt fengsel.

Det er også vanskelig å se for seg at denne type maktovertredelse kunne rammet folk utenfor straffesystemet, uten at noen straks reagerte.

Derfor er det godt å se at de potensielt flere hundre som har blitt utsatt for dette, nå får muligheten til å søke om oppreisningserstatning.

Det er forståelig at sikkerhetsrutinene i et fengsel er strengere enn ellers i samfunnet, men kriminalomsorgen må aldri glemme at rettsvernet gjelder innenfor, så vel som utenfor, murene.