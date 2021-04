Enden på pandemien er ikkje her enno

Me må tolerere nokre forskjellar mellom vaksinerte og ikkje-vaksinerte borgarar.

Statsminister Erna Solberg (H) informerte Stortinget om regjeringas plan for gjenopning av samfunnet onsdag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Onsdag la regjeringa fram sin plan for gjenopning av samfunnet etter koronapandemien. Ikkje overraskande slo statsminister Erna Solberg (H) fast at gjenopninga er avhengig av lågare smittetrykk, færre sjukehusinnleggingar og fleire vaksinar.

Det er det einaste fornuftige å gjere. Det ville vore svært vanskeleg å setje konkrete datoar for gjenopninga – og det ville vore umogeleg å halde seg til ein slik plan.

Dei siste månadane har vist kor vanskeleg det er å spå korleis dei neste månadane blir. Nye mutasjonar har gjort koronaviruset meir komplisert å handtere.

Barn og unge vert prioritert først. Deretter næringslivet, ifølgje statsministeren. Det er fornuftig. Barn og unge har tatt ein stor del av byrda i denne pandemien.

Regjeringa vil i større grad bruke massetesting på skulane framover, for å lettare handtere nye utbrot. Testinga gjer det lettare å gjennomføre fysisk opplæring. Sjølv om massetestane gjerne kunne vore på plass tidlegare, er det eit godt og viktig grep.

Planen baserer seg på at alle over 18 år har fått tilbod om vaksine innan utgangen av juli. Tilgangen på vaksinar har vore variabel til no, så det er eitt av momenta som er uvisst.

Det er naturleg å opne opp samfunnet før dei aller fleste er vaksinerte. Dersom det viser seg at vaksinane dempar smitte over tid, vil risikoen for store utbrot bli redusert.

Stadig færre vil ha høg risiko for å bli alvorleg sjuk av viruset, etter kvart som fleire blir vaksinert.

Men statsministeren opna òg for at vaksinerte kan få andre råd enn ikkje-vaksinerte. Solberg trekte fram krav om heimekontor og karantenereglar som døme på tiltak som kan bli annleis for den vaksinerte delen av befolkninga.

Det er ikkje rett å innføre strenge restriksjonar for folk som har fått vaksine. Me må tolerere nokre forskjellar mellom vaksinerte og ikkje-vaksinerte borgarar.

Styresmaktene bør likevel vere forsiktig med å innføre for store forskjellar i kva tiltak som skal gjelde. Alle skal framleis leve i det same samfunnet som likeverdige borgarar.