Ryde må rydde opp hvis de vil bli tatt på alvor

Det gjenstår fortsatt å bevise at de ikke er et cowboy-selskap.

I en fersk tilsynsrapport går det frem at elsparkesykkelaktøren Ryde kan ha brutt arbeidsmiljøloven på ti punkter. Ifølge Arbeidstilsynet kan både arbeidsavtaler og selve arbeidsplassen i Bergen være i strid med loven.

Daglig leder Tobias Balchen forsvarer seg med at rapporten bygger på misforståelser eller mangelfull dokumentasjon, og lover bot og bedring.

Problemet er at dette bare er ett av mange eksempler på at Ryde utviser en frekk og nonchalant holdning til regelverk og akseptabel drift.

Bergens første møte med Ryde var da selskapet satte ut 350 grønne løperhjul over hele byen uten verken tillatelse eller avtale.

Kort tid senere kunne BT avsløre et sikkerhetshull som gjorde det mulig å logge inn på andres profiler og leie sykler på andres regning.

Den siste tiden har selskapet vært involvert i tre branntilløp i Bergen sentrum. Ved juletider brant det to ganger i Nygårdsgaten, hvor selskapet lagret store mengder batterier og kjøretøy i et bygg med 15 leiligheter.

I februar oppsto nok en brann i Strandgaten som førte til at 14 mennesker ble evakuert fra hjemmene sine. Selv etter å ha utløst to branner, informerte ikke Ryde brannvesenet om at den lettantennelige batteriparken var flyttet til nok et sentrumsbygg.

Alle disse episodene tegner et mønster av et selskap som viser en urovekkende slapp holdning til både personopplysninger, arbeidsforhold, liv og helse.

Rapporten fra Arbeidstilsynet er riktignok ikke endelig. Batteribrannene vitner om at det trengs strengere nasjonale retningslinjer for oppbevaring. Den plutselige etableringen i Bergen avdekket også uheldige hull i lovverket som regulerer elsparkesykler.

Det er ingen unnskyldning. Det er all grunn til å ønske mikromobilitet velkommen i Bergen. Men selskaper som vil bli tatt seriøst må selv sørge for å drive ansvarlig og følge de reglene som eksisterer.

Ingen seriøs aktør setter naboers liv i fare og driver på en måte som går på tvers av kravene til et anstendig arbeidsliv.

Ryde har markert seg som et selskap som stadig tøyer grenser.

«Vi er ikke cowboyer, som noen vil ha det til», sa Ryde-ledelsen en av de mange gangene de er blitt konfrontert med det.

Nå må de snart bevise at de faktisk mener det.