Regjeringa må vise fram grunngjevinga for tiltaka. Om dei vil eller ikkje.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har lova å vere meir open om vurderingane regjeringa gjer. Likevel skjer det ingenting.

Det burde vere unødvendig å be om ei forklaring.

Regjeringa nektar framleis å dele si vurdering av smittetiltaka.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) viser til fagetatanes grunngjeving. Men om det er alt Kjerkol baserer seg på, har ikkje regjeringa gjort eigne, sjølvstendige vurderingar.

Restriksjonane kan ikkje berre basere seg på helsefaglege vurderingar. Dei må òg balanserast opp mot sosiale og økonomiske vurderingar.

Det er jobben til regjeringa.

Det er forståeleg at det har vore eit høgt arbeidspress under pandemien, men det er like fullt ein dårleg unnskyldning for å halde vurderingane skjult for innbyggarane.

I desember bestemte regjeringa seg for å vente med å vurdere tiltaka til 14. januar. Med det sa dei òg frå seg ansvaret dei har med å vurdere tiltaka kontinuerleg.

Smittevernlova krev at inngrep ikkje skal gå lenger enn nødvendig. Det som er høveleg éin dag, er ikkje nødvendigvis høveleg veka etter.

Kjerkol har lova å vere meir open om vurderingane. Men sist regjeringa la ut ei grunngjeving på regjeringas nettsider, var 28. april 2021.

Det viser at den førre regjeringa òg svikta. Men då var planen for gjenopninga sett i verk. Det er viktigare å vise vurderinga av kor høveleg eit tiltak er når ein strammar inn.

Det er Støre-regjeringa som er ansvarleg for det som vart sett i verk i desember, og for restriksjonane som vart forlenga no. Ikkje Solberg.

At noko ikkje var godt nok i fjor, betyr ikkje at det skal vere slik i år.

Den viktigaste ingrediensen for å lukkast med smittevern, er at folk har tillit til at styresmaktene innfører legitime grep.

Det er ikkje noko regjeringa kan ta for gitt.

Den beste måten å halde tilliten oppe, er å vere open og ærleg med innbyggarane om kva vurderingar som ligg bak.

Pandemien har vart altfor lenge til at dette framleis er noko det skortar på. Difor bør Kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget krevje grunngjevinga utlevert.