Lys i vindauga på heile Vestlandet

Til neste år må vestlendingane klare å finne dei svara i distriktspolitikken som fungerer i hundre år. Det er mest ansvarleg og mest framtidsretta.

Det finst djupe fjordar andre plassar på kloden òg. Skilnaden er at det ligg levande bygder langs våre, skriv BT på leiarplass. Her er Bruvik på Osterøy. Foto: Tor Høvik (arkiv)

2020 har vore eit år for mange viktige og harde debattar som på ulikt vis handlar om utviklinga av distrikta på Vestlandet:

Kor skal vi bygge vindkraftanlegg? Kva slags samferdsletilbod bør vi satse på? Kor bør framtidas offentlege institusjonar ligge? Kva er utsiktene for dei minste bygdene?

Det store engasjementet viser noko viktig: Det er stor oppslutning om å utvikle heile landsdelen, også i vestlandshovudstaden. Bergen er ikkje lenger seg sjølv nok, slik byen tidvis har vore. By og land er gjensidig avhengige av kvarandre.

Elkem Bremanger har i nesten hundre år vore hjørnesteinsverksemda i Svelgen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

2021 må vere året der vestlendingane saman klarer å finne fram til løysingar som står seg over tid. Det er den distriktspolitikken som fungerer best.

Bygginga av Bergensbanen som korta ned avstanden mellom Bergen og bygdene austover skjedde ved førre hundreårsskifte. På same tid blei vasskrafta brukt til å etablere dei fyrste industribyane i vest.

Ferjene er heilt naudsynte på Vestlandet og kjem til å vere det i lang, lang tid. Her er ferjebygda Kvanndal i Hardanger. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Raffineriet på Mongstad kom på syttitalet og endra Nordhordland. Lærarskulen i Sogndal kom på same tid. Det same gjorde dei fyrste anlegga for fiskeoppdrett. Dette er berre nokre få døme på dei mange avgjerande hendingane som har prega utviklinga av landsdelen.

For det er ikkje den storslegne naturen som er det beste med Vestlandet. Nei, det beste med Vestlandet er vestlendingane. Det finst djupe fjordar andre plassar på kloden òg. Skilnaden er at det ligg levande bygder langs våre.

I 111 år har Bergensbanen frakta folk og gods over fjellet. Her er eit glimt frå Raundalen i Voss herad. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Kombinasjonen av motorar i næringslivet, offentlege institusjonar og sjølvstendig skaparånd har gjort landsdelen livskraftig og mangfaldig.

No skal vi bygge Vestlandet for framtida.

Korleis kan sjømatnæringa vekse utan at vi tappar havet for ressursar? Korleis sikrar vi kraft nok til ny, grøn industri utan at naturinngrepa er større enn vi kan forsvare? Kva slags offentlege institusjonar treng vi for å gje likeverdig utdanning, velferd og omsorg til alle?

Musikkpaviljongen i Bergen pynta til julefest. Foto: Tor Høvik

Det vil vere ein stor styrke for Vestlandet om dette er konklusjonar som har støtte i breie lag av folket og som kan stå seg over tid. Distriktsutvikling basert på innfall og utspel gagnar ingen.

På same måte som tidlegare generasjonar har tenkt i hundreårsperspektiv, må også vi sjå langt fram.

Det har vestlendingen greidd før.