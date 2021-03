Barn og unge kan ikke ofres for påskeferie på hytten

Det er riktig å stenge ned Viken, men prisen kan ikke betales av de unge i hyttekommunene.

Foto: Paul Kleiven / NTB

Mandag ettermiddag innførte regjeringen det strengeste nivået av tiltak for alle de 51 kommunene i Viken fylke.

Disse tiltakene innebærer blant annet full skjenkestans, påbud om hjemmekontor, stengte serveringssteder og butikker.

Flere av kommunene som nå stenges ned, har svært lav smitte.

For eksempel hadde Ål kommune sist ett tilfelle i januar. Nesbyen har ikke hatt smitte siden november i fjor. I Flå har de hatt syv smittede totalt gjennom pandemien.

Ordførerne fra disse kommunene kaller tiltakene overraskende, voldsomme og urettferdige.

De fleste politikere og næringsledere understreker likevel at de aksepterer dem, og er bekymret for smitten.

Det er fullt forståelig at politikere og næringsliv reagerer. I fjor innførte regjeringen hytteforbud før påske, noe som rammet disse kommunene hardt.

Forbudet var dårlig begrunnet, og prinsipielt svært inngripende.

I år forbyr ikke regjeringen folk å dra. Det er en riktig avgjørelse.

Men årets løsning går nesten like hardt ut over næringslivet i år som i fjor.

Den gir imidlertid mer bevegelighetsfrihet for hyttefolket, men mindre til barn og unge i de nedstengte kommunene.

Det er derfor disse som betaler den høyeste prisen for årets påskepolitikk.

Det vil fortsatt være tillatt med utendørs idrett for unge under 20 år, med visse begrensninger. I tillegg vil det bli opp til kommunene å administrere skolene.

Ut over dette stenges det meste. Tilbud som svømmehaller, treningssentre, kino, kultur- og fritidsaktiviteter holder stengt.

Når man ser på smittesituasjonen både nasjonalt og i Viken, er det forståelig at helseminister Bent Høie (H) tar grep.

Vi er langt inne i den tredje bølgen, har smitterekord, sterkt belastede sykehus og ulike mutasjoner over hele landet.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler den strenge nedstengingen for hele fylket, til tross for varierende smittetrykk.

Når påskeferien står for døren, og man forventer økt mobilitet, blir det ekstra viktig å komme smitten i forkjøpet.

Å variere tiltakene mellom kommunene ville fort skapt mer forvirring, og gjort det fristende for hytteeiere å dra til butikker og serveringssteder i nærliggende kommuner med mildere regler.

At årets nedstenging går mer direkte ut over barn og unge i hyttekommunene, er likevel en høy pris å betale for å unngå hytteforbud.

Regjeringen har gjentatte ganger sagt at denne gruppen skal prioriteres, men det ser ut til å være vanskelig å gjennomføre i praksis.

Høie bør snu hver sten i forsøket på å finne fleksible lettelser for denne befolkningsgruppen, uten å gamble med det nasjonale smittetrykket.