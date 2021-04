Historisk abortvedtak

Arbeidarpartiets landsmøtevedtak gjer at abortnemndene snart kan vere historie. Endeleg.

Ap-politikar Anniken Huitfeldt var leiar av redaksjonskomiteen under landsmøtet i Arbeidarpartiet. Det var dei som fann fram til teksten partiet kunne samle seg om. Her er Huitfeldt på landsmøtet 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB (arkiv)

I mange tiår låg den norske abortlova fast. Den balanserte ulike syn i samfunnet, teknologi, etikk og omsynet til mor og barn på ein god måte.

Men hausten 2013 sa Høgre-leiar Erna Solberg ja til KrFs krav om reservasjonsrett for legar. I ein eigen avtale mellom Frp, KrF og Høgre som låg ved regjeringsplattforma blei dette slått fast.

8. mars-toga gjekk frå å vere for spesielt interesserte til å bli reine massemønstringar over heile landet.

For å få KrF inn i regjering, la ho på nytt abortlova på bordet hausten 2018. Dette var uklokt og med på auke det politiske konfliktnivået om eit av menneskelivets vanskelegaste og mest sårbare val: Spørsmålet om å avslutte eit svangerskap.

Når Arbeidarpartiet no svarer på desse innstrammingane, er det på ein langt klokare måte: Ved eit gjennomarbeidd og samlande kompromiss går partiet no inn for å fjerne abortnemndene som har siste ordet for svangerskap mellom veke 12 og 18.

Dette vil knapt ha noko å seie for aborttala i Noreg. Så godt som alle får ja til å ta abort, viser tal frå Abortregisteret. Det vil derimot slå fast eit viktig prinsipp: Det er kvinna som sjølv avgjer kva som er det rette valet.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre kunne laurdag konstatere at partiet han er leiar for greidde å samle seg om eit abortvedtak. Foto: Torstein Bøe / NTB

I staden for ei nemnd vil Arbeidarpartiet ha eit frivillig opplegg for medisinsk rettleiing som skal gjere det tryggast mogeleg å ta eit val. Slik kunne partiet fatte eit samrøystes vedtak.

Alle er einige om at talet på abortar bør vere så lågt som mogeleg, og at ein abort bør skje så tidleg i svangerskapet som råd er. I dag blir 95 prosent av abortane teke før tolvte veke. Talet på abortar har i mange år vore fallande her til lands.

Senterpartiet har tradisjonelt sett hatt eit restriktivt syn på abort. Men også der er det no ein dissens i framlegget til nytt partiprogram der eit mindretal går inn for ein modell som liknar på den Arbeidarpartiet no har vedteke, ifølgje NTB.

Sjølv om det sannsynlege nok er at Senterpartiet vedtek å halde på ordninga med nemnder, viser det at motstanden mot nemndordninga kjem frå mange hald.

Også fleire andre parti, som SV, Raudt, Venstre og MDG, vil i haust gå til val på ein lengre frist for sjølvbestemt abort enn dagens tolv veker.

Målet bør vere eit mest mogeleg samlande vedtak om ei slik ordning. Det beste vil vere om partia kan samle seg om eit system som gjev meir makt til den gravide og som kan stå seg over tid.

Noreg er ikkje tent med stadige stridar om abortlova.