TV 2 har fått alt de har bedt om. Nå må de levere på løftet om å bli værende i Bergen.

Samtidig som de leverte fantastiske sendinger fra sykkelfesten i Bergen, sendte TV 2 inn en søknad om å forbli kommersiell allmennkringkaster. Kanalen kjørte et taktisk perfekt løp: De holdt seg tålmodige hele tiden og sikret seg premien på 675 millioner kroner.

Bonusen er at de må bli værende i Bergen. Det er bra for demokratiet og mediemangfoldet.

Prosessen for å få plass en avtale for en kommersiell allmennkringkaster har vært lang og lettere pinlig. Høyre- og Frp-regjeringen lyste først ut en avtale i juni 2016. Nesten alle tidligere innholdskrav var fjernet, men ingen søkte. Da ga regjeringen etter for TV 2s ønske om en kraftig kompensasjon for å produsere nyheter utenfor Oslo, og de lyste ut en ny avtale.

Selv med 135 millioner årlige kroner i potten, var det kun TV 2 på søkerlisten.

Kravet er at hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen må holde til minst ti mil utenfor hovedstaden. Det er bra.

I et så stort, langstrakt og sentralstyrt land som Norge, er det viktig at det finnes solide journalistiske miljø også utenfor Akersgata og Marienlyst. Lokalavisene, regionavisene og riksmediene med folk utenfor Oslo er fyrtårnene som sørger for at hver krok av landet blir belyst. De er på kommunestyremøter. De sørger for at viktige hendelser i Nord-Norge også er viktige for folk på Sørlandet.

Derfor må myndighetene støtte opp under et mangfold av medier og sørge for at mediene har trygg nok økonomi til å tåle dagens motbakker.

At TV 2 må beholde redaksjonen utenfor Oslo, handler således ikke om distrikts- eller næringspolitikk, men om mediepolitikk.

Bergensredaksjonen har vært en suksess for kanalen. De har jevnlig klart å speile landet bedre enn NRK, til tross for statskanalens mange distriktskontor.

Dessverre har TV 2-ledelsen strittet imot. Selv om administrerende direktør Olav T. Sandnes snakker varmt om hvor stolt TV 2 er av å være i Bergen, har de under hele prosessen fremstilt plasseringen som en byrde. Tendensen er at kanalens Oslo-kontor styrkes på bekostning av Bergen.

Det vil være synd hvis TV 2 tar millionene sine med seg til Oslo og bare beholder et minimum av funksjoner i Bergen. Men et levedyktig TV 2 med en solid nyhetsredaksjon og journalistikk fra hele landet kan kanskje være verdt prisen.