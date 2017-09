I prosessen med å gjøre deler av Bergen bilfri, bør sykkel-VM være et viktig argument.

Verdensmesterskapet i sykling, som ble avsluttet i går, har vært en opptur for Bergen og omegnskommunene. De fremste suksessfaktorene har vært frivillig innsats og bred folkelig oppslutning. Gater som ellers er tungt belastet med bil- og tungtrafikk, har i en uke vært vrimleplass for befolkningen.

For mange innbyggere har fraværet av bil vært en øyeåpner. Folk har gjenoppdaget verdien av å kunne ferdes risikofritt i gatene. Mesterskapet bør bringe debatten om mer bilfri by atskillige hakk videre.

Bergen er allerede i forsøksmodus. I fjor høst vedtok bystyret å innføre «bilfrie soner» rundt alle skoler innen 2019 for å hindre at foreldre kjører sine barn helt til døren, og lager kork der barn har sine daglige opphold.

Bystyret vedtok også å gjøre Møhlenpris bydel bilfri innen utgangen av 2017, som et forsøksprosjekt. Tiltaket er omstridt, fordi mange fremdeles er avhengige av biltransport i det daglige, spesielt bydelens eldre og funksjonshemmede.

Møhlenpris vil bli en viktig prøvestein for hvordan andre områder i byen kan bli mindre bilbasert.

Å begrense trafikken i Bergen sentrum er komplisert, både praktisk og politisk. Handelsstanden, hoteller, servicefunksjoner og offentlige kontorer er avhengig av stødig tilgang på varer og publikum.

Denne byen er ikke topografisk anlagt for massiv biltrafikk. Bergens forbannelse er nettopp den store avstanden mellom de bilbaserte bydelene og sentrum. Bybanen og fortettingspolitikken er viktige verktøy for å bøte på gamle dagers lite bærekraftige utvikling.

En mer bilfri by handler også om å gjøre byens stolteste områder, som Vågsbunnen, Torget og Bryggen, levedyktige på sikt. Skal folk ha tilgang til byens fasiliteter, må de kunne komme seg effektivt og smertefritt dit.

Dessuten er det viktig at bilfri by ikke bare blir et sentrumsprosjekt. Mye av Bergens vekst skal skje i bydelene. Også der må flere bilfrie gater være målet.

At alle parters behov og utfordringer blir hørt og tatt på alvor, er viktig. Men like viktig er å øke forståelsen for at det å begrense biltrafikk er langsiktig byutvikling som skal foregå over flere tiår. Med stor befolkningsøkning har ikke Bergen noe valg, dersom byen skal være attraktiv for bosetting, jobbskaping, handel og vekst.

Jobb- og fritidsreiser må i mye større grad foregå ved kollektivtransport, sykkel og til fots. Det vil også et fremoverlent næringsliv tjene på. Bergen må være en by for folk, også i fremtiden.