Selvfølgelig skaper grønn politikk vekst

Det grønne skiftet er ikke «luksus». Lederen i Høyres programkomité er på ville veier.

Skal Høyre regnes som et progressivt parti, bør det ikke stikke hodet i sanden. Linda Hofstad Hellelands holdninger bør ikke vinne frem når Høyres nye program skal vedtas, mener BT. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det er ikke hver dag en partileder må ut i mediene og korrigere sin egen programkomitéleder. Men denne uken var det nødvendig at Erna Solberg tok Linda Hofstad Helleland i skole.

Kort tid etter at Helleland hadde erklært at arbeidsplasser nå må settes foran miljøet, erklærte Solberg at det ikke er aktuell politikk for Høyre.

Det er en god refleks. Men programsjefens holdninger er likevel urovekkende.

I et intervju med Aftenposten hevdet Helleland at «Norge har hatt råd til å la være å skape arbeidsplasser på grunn av miljøet».

Hun mener Norge ikke lenger har den «luksusen» å la vern gå foran vekst i havbruks-, vannkraft-, vindkraft- og oljenæringen.

Dette er et nokså spesielt syn på utviklingen av norsk næringsliv og industri i årene som kommer.

Uttalelsene kan tolkes som om Helleland mener Høyre skal gi blaffen i Norges klimamål, som hennes eget parti har gitt tilslutning til.

Den økonomiske nedgangen under koronakrisen kan gjøre enhver politiker rådvill. At bråstoppen er resultat av vedtak i regjering og storting, er sikkert krevende for politikerne.

Vi skal likevel ikke se bort fra at Helleland sier det en del partifeller tenker.

Når krisen stikker så dypt, og konsekvensene kan være dramatiske, er det forståelig at enkelte mener hensynet til økt sysselsetting må trumfe alle krav til grønn omstilling.

Desto viktigere er det at politikere har is i magen. Krisetiltakene er rasjonelle og godt begrunnede, og de er velsignet av Hellelands egen regjering, der hun sitter som distriktsminister.

Dessuten blir de møtt med fornuftige, avbøtende tiltak. Senest onsdag fikk oljenæringen sin krisepakke, som innebærer utsettelse av betydelige skattebeløp.

Det er synd dersom Helleland forsøker å konstruere en motsetning mellom miljø og vekst. Målene for det grønne skiftet er forankret i regjeringens Granavolden-plattform.

Der slås det fast at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050, og at forsvarlig forvaltning av naturen skal gi grunnlaget for fremtidens vekst og velferd.

Koronakrisen gir ingen grunn til å endre på det målet.

Skal Høyre regnes som et progressivt parti, bør det ikke stikke hodet i sanden.

Linda Hofstad Hellelands holdninger bør ikke vinne frem når Høyres nye program skal vedtas.