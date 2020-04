Også oljenæringa treng hjelp Samanbrotet i oljemarknaden lovar dårleg for Vestlandet og Noreg. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende Nordsjøolje vart denne veka omsett for 16 dollar fatet. Her frå Norges ferskaste oljefelt, Johan Sverdrup. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix I 2014–2015 fall oljeprisen ned til 50 dollar fatet, og kasta 50.000 menneskje ut i arbeidsløyse. Onsdag vart nordsjøolje omsett for 16 dollar fatet. Permitteringane har allereie byrja i næringane som lever av oljen, og fleire vil følgje i månadene som kjem. Koronakrisa har skapt eit drama utan sidestykke i oljenæringa. Etterspurnaden etter olje har falt med minst 20 prosent, fordi fly, bilar og fabrikkar har stoppa opp over heile verda. Det har skapt ein enorm overproduksjon, som er i ferd med å fylle alle oljelager i verda. Inkludert verdas tankskipsflåte. Ein Opec-leia avtale om kutt i oljeproduksjonen i førre veke var ikkje nok til å hindre at oljeprisen fall ytterlegare, fordi kutta var på «berre» ti prosent. Les også Mandag stupte oljeprisen under null. Om 30 dager kan det skje igjen Sjølv om verda venteleg vil løyse opp dei strengaste smittetiltaka i månadene framover, vil koronaviruset dempe etterspurnaden etter olje i lang tid framover. Kor lenge og kor mykje, er vanskeleg å spå. For leverandørindustrien, er dette skrifta på veggen. Allereie i mars varsla oljeselskapa med Equinor i spissen, kutt i investeringane på norsk sokkel. Fleire industribedrifter langs kysten har allereie fått kansellert eller utsett ordrar, og sektorar som rigg og supply er i fritt fall. Analyseselskapet Rystad konkluderte nyleg med at investeringane på norsk sokkel vil bli nær halvert innan 2022. Halvparten av denne nedgangen skuldast koronakrisa. Oljenæringa pressar difor på for ein eigen redningspakke. Dei vil ha ei mellombels endring av skattesystemet, slik at investeringar kan skrivast av på eitt år i staden for seks. Dermed blir det lettare for oljeselskapa å finansiere investeringane sjølve, utan å måtte hente inn kapital utanfrå. Regjeringa vurderer no forslaget. Det er slett ikkje sikkert at dette er den beste måten å støtte næringa på. I verste fall kan tiltaket føre til investeringar som er samfunnsøkonomisk ulønsame på sikt. Difor må ein vurdere alternativ, inkludert tiltak som kan få fart på utviklinga av nye marknader. Det kan vere alt frå elektrifisering av skipsflåten, karbonfangst, havvind, forsvarsinvesteringar, bruer til oppdrettsmerdar. På kort sikt skal det likevel mykje til å erstatte det enorme fallet i oljeinvesteringane. Industrien må få tid til å omstille seg, slik at Noreg ikkje mister viktig kompetanse. Difor kan det òg vere fornuftig å inkludere ei viss støtte til oljeinvesteringar i denne pakken. Publisert Publisert: 23. april 2020 06:28 Les mer om dette temaet Eit forsøk på å spå når folk kjem tilbake i jobb Dette kan sende nordsjøoljen i null Totalkollaps for USA-oljen: Verste prisfall noensinne Tina Bru håper oljekutt skal stabilisere prisene

