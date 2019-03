Et forsiktig sykelønnsforslag

Holden-utvalgets forslag om kutt i sykelønnsordningen er så forsiktige at regjeringens fredning av ordningen fremstår som en tabbe.

SYSSELSETTING: Torsdag fikk arbeidsmininister Anniken Hauglie en rapport fra Sysselsettingsutvalgets leder, professor Steinar Holden. Dessverre hadde Hauglie allerede gitt LO vetorett på et av de viktigste forslagene, skrive BT på lederplass. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) hadde knapt fått Sysselsettingsutvalgets rapport i hende, før LO torsdag varslet full krig. Utvalget foreslår å kutte sykelønnen til 80 prosent av lønn etter et halvt år. Det får LO til å se rødt, selv om forslaget er mindre radikalt enn det daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) prøvde å få gjennom i 2006.

LOs motstand mot ethvert kutt i sykelønnsordningen er rituell og lite konstruktiv. Etter hvert som landene rundt oss har strammet inn sykelønnsordningene, står Norge nå alene på toppen med et sykefravær på rundt 3,5 prosent (2017).

Sverige er nærmest med rundt 2,4 prosent, mens land som Danmark og Nederland har godt under to prosent.

Venstresidens svar har vært avtalen om et inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen. Avtalen ble innført for å få ned sykefraværet og antallet på uføretrygd, etter en kraftig økning på 1990-tallet. Problemet er at verken sykefraværet eller andelen på uføretrygd er blitt særlig redusert, siden avtalen ble inngått første gang i 2001.

Likevel valgte regjeringen å frede sykelønnsordningen ut 2022, da de fornyet IA-avtalen i desember. Regjeringen ga også etter for press fra fagbevegelsen, og fjernet et forbehold om at en skulle se an konklusjonen fra Sysselsettingsutvalget.

Det var en tabbe. Selv om utvalget drøfter en rekke andre forslag for å få opp sysselsettingen, er det liten tvil om at sykefraværet vil forbli høyt så lenge ytelsene er de samme.

Utgangspunktet for Sysselsettingsutvalget er et urovekkende fall i sysselsettingsraten, altså andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som jobber. Det vil bli en stadig større utfordring, ettersom oljeinntektene vil falle og andelen eldre vil øke.

Et kutt i sykelønnsordningen er viktig, både for å redusere statens utgifter og for å få flere i arbeid. Sysselsettingsutvalgets forslag viser en retning, ved at både kutt-forslaget og andre tiltak er rettet mot å få ned langtidsfraværet.

Da Stoltenberg forsøkte å stramme inn sykelønnsordningen i 2006 ble han møtt med kompakt motstand fra begge sider i arbeidslivet. Nå skal partene, med LO og NHO i spissen, drøfte utvalgets rapport videre med representanter fra regjeringen.

Fredningen av sykelønnsordningen er en lite konstruktiv inngang til disse forhandlingene. Partene bør derfor vise en langt mer ydmyk holdning til utfordringene, og løsningene, enn dem LO har gitt uttrykk for de siste dagene.

