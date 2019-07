Bryggen treng ei turistbremse

Turiststraumen på Bryggen i høgsesongen bør regulerast, men inngangspengar er ikkje uproblematisk.

ALTFOR MYKJE FOLK: Den veldige veksten i turismen i Bergen, ikkje minst frå cruiseskipa, minskar opplevinga av Bryggen for alle, meiner BT. byoutline Roar Christiansen (arkiv)

Stiftinga Bryggen vil krevje inngangsbillett av turistgrupper frå 2020, kunne BT fortelje i går. Grunnen er at den enorme tilstrøyminga av turistar skaper slitasje og lange køar i høgsesongen.

Det er lett å forstå at stiftinga treng å regulere straumen av folk i sommarmånadene. I fjor vandra nær to millionar menneske i dette verdsarvområdet.

På dei mest hektiske dagane er det 38.000 vitjarar i og mellom dei tettbygde trebygningane på Bryggen. Det seier seg sjølv at det òg kan vere eit tryggleiksproblem, som leiar Bent-Håvard Øyen i Stiftinga Bryggen peikar på.

Den veldige veksten i turismen i Bergen, ikkje minst frå cruiseskipa, minskar opplevinga av Bryggen for alle.

Folkemengda slit òg på bygningane, noko som blir forsterka av at enkelte vandalar òg riv av bitar av bygningane og tek dei heim som suvenir.

Tidlegare reiselivssjefar har påpeikt at attraksjonane i Bergen sentrum er reiselivet sine «produksjonslokale».

Men i motsetnad til andre næringar, overlèt turistnæringa alle utgifter til drift og vedlikehald av «lokala» til det offentlege.

At turistane er med på å betale for vedlikehaldet av kulturminnet, er difor rimeleg.

Førebels vil stiftinga berre ta betalt av større turistgrupper som er på ein arrangert, guida tur. Dei norske guideselskapa som Bryggen har avtale med, slepp inngangspengar.

Med ei slik avgrensing er ikkje tiltaket urimeleg. Vedlikehaldet av Bryggen er eit spleiselag, og då bør ikkje cruisebåtreiarlag og andre operatørar sleppe unna.

Bryggen vil her kome i selskap med ei rekke andre område som står på verdsarvlista til Unesco. Mange av desse er truga av masseturisme, og har difor innført reguleringar av ulikt slag. Inngangspengar er her eit verkemiddel, gjerne saman med meir kvantitative reguleringar.

Men innføring av inngangspengar er ikkje utan problem, heller ikkje på Bryggen.

Området er eit historisk minne i verdsskala, og bør difor vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av lommeboka. Ikkje minst er det ei viktig kopling til eiga historie for folket som bur i byen.

Difor er det viktig at Stiftinga er varsam, og ikkje utvider ordninga til ei generell inngangsavgift for alle.

Å formidle til turistnæringa kor viktig varsemd og respekt for kulturminnet er, vil vere ei like viktig oppgåve i åra som kjem.

Publisert 3. juli 2019 06:25

