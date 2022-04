Intensivkapasiteten ved norske sykehus må styrkes, og foretaksmodellen skrotes

Koronakommisjonens ferske rapport illustrerer at finansieringsmodellen for sykehusene ikke fungerer.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ansvaret for å gjøre de politiske og økonomiske beslutningene som må til for å styrke norsk helseberedskap.

Manglende kapasitet ved intensivavdelingene var flere ganger et kjerneargument for hvorfor samfunnet måtte stenge ned under pandemien.

På tirsdag ble koronakommisjonens andre rapport lansert. Den vier dette temaet særlig oppmerksomhet, og konklusjonen er ikke overraskende: Det var ukjent hvor mange intensivplasser Norge egentlig hadde. Det alle likevel var enige om, var at det var for få.

Nå er det langt på overtid å ta tak i problemet, og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) bør lese rapporten nøye.

Helt siden svineinfluensapandemien i 2009 har det vært klart at intensivkapasiteten er et sårbart punkt i norsk beredskap. Det var også velkjent at risikoen for en pandemi var stor.

HOD må nå gjøre en grundig vurdering av hva som gikk galt, men enda viktigere: Hvorfor det ikke ble gjort noe med det vi allerede visste var et problem.

Her vil det bli umulig å komme forbi sykehusenes finansieringsmodell.

Foretaksmodellen, som ble innført av Arbeiderparti-regjeringen i 2002, gjør at hvert sykehus drives som en selvstendig bedrift. Disse får penger fra staten ut ifra hvor høy aktivitet de har, og har selv ansvaret for å gå i pluss.

Målet er å drive effektivt, men som kommisjonsrapporten selv påpeker: At foretaksmodellen er økonomisk rasjonell, blir også en nedside. Sykehusene taper penger på å ha ubrukte intensivplasser stående klare, sånn i tilfelle det blir pandemi. Derfor blir dette nedprioritert, til tross for at det trengs som del av beredskapen.

Foretaksmodellen får også negative konsekvenser for mer enn intensivplassene. Raskere behandlingsløp lønner seg under foretaksmodellen. Slik kan man presse inn mer aktivitet pr. seng og lege, og få mer penger fra staten.

Slik blir områder hvor ulønnsomme elementer som tid og omsorg er avgjørende for god behandling, dyre prioriteringer. Psykiatri er ett eksempel. Føde- og barselomsorg et annet.

Koronakommisjonen anbefaler en rekke forslag til hvordan intensivkapasiteten kan styrkes.

Å bedre dette fagfeltet er imidlertid ikke tilstrekkelig, og HOD bør gjøre en vurdering av hvorvidt foretaksmodellen har forspilt sin rolle.