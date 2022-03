Både denne og forrige regjering har feilet. Klimamålene henger i en tynn tråd.

Det hjelper ikke klimaet å late som noe annet.

– Å lure seg selv er mer klimafiendtlig enn Arnstads deprimerende ærlighet, skriver BT på lederplass.

Mandag formiddag provoserte parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad, hele det politiske spekteret med sin uttalelse om at Norge må vurdere å utsette klimamålene.

Utspillet ble av de fleste lest som at Arnstad nedjusterer ambisjonene. Men i dette ligger også en anerkjennelse av et trist faktum: Norge sliter med å nå klimamålene.

Det vil være et kjempenederlag, som både sittende og forrige regjering fortjener sterk kritikk for. Det er imidlertid ikke klimafiendtlig i seg selv å snakke ærlig om situasjonen, slik Arnstad nå gjør.

Elektrifisering av sokkelen har vært ansett som nøkkelen til å nå klimamålene. Produksjonen av olje og gass er vår største utslippskilde, og ved å elektrifisere er det realistisk å kutte norske utslipp med 55 prosent innen 2030, slik Norge har forpliktet seg til.

Problemet er at det ikke finnes noen elektrisitet å elektrifisere den med. Det er dette Arnstad påpeker.

Det er stadig mindre vilje til å ta strøm fra land. Kraften trengs, både av husholdningene og i ny og gammel industri.

Alternativet er å bygge havvindanlegg i direkte tilknytning til plattformene. Dette kunne vært en effektiv løsning, hvis det ikke hadde skortet på gjennomføringskraft. Arnstads Senterparti har selv vært en bremsekloss i utviklingen.

Norge ligger langt bak sine egne havvindambisjoner. Forrige regjering fikk gjort bemerkelsesverdig lite for å få i gang denne formen for kraftproduksjon, og heller ikke denne regjeringen har levert.

Stortinget har heller ikke har klart å legge til rette for gjennomføringen av landets viktigste utslippskutt.

Å kutte utslipp andre steder tilsvarende petroleumsproduksjonen, kommer til å bli så smertefullt for det norske samfunnet at det er urealistisk. Hvis elektrifiseringen ryker, gjør i realiteten klimamålene det også.

Det er bedre å vedkjenne seg dette, og legge en plan for hvordan vi likevel skal lykkes på lengre sikt, enn å tviholde på en plan som allerede har feilet.