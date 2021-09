Brems svingdøren

Hyppige overganger mellom politikk og PR er en utfordring for demokratiet. Regelverket må skjerpes.

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) var statssekretær for Sylvi Listhaug i Justisdepartementet. Etter det oppdraget, fikk han jobb i advokatfirmaet Elden, der han jobbet med sitt gamle departement. Dette ble ikke meldt inn til Karantenenemnda, avslørte DN i juni.

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

VGs undersøkelse av samrøret mellom storpolitikk og PR-virksomhet i Norge vekker oppsikt. 148 personer har gått mellom politikken og rådgiverselskapene siden høsten 2009.

At «svingdøren» brukes så hyppig, kan styrke inntrykket av vennskap og nettverk er avgjørende i toppolitikken, ikke åpen prosess.

Dette kan være ødeleggende for tilliten til demokratiet.

I juni avslørte Dagens Næringsliv at profilerte politikere har unnlatt å melde fra om nye stillinger og verv til Karantenenemnda, slik karanteneloven krever.

Loven, som ble innført i 2015, krever at politikere melder fra om alle nye verv utenfor statsforvaltningen, og pålegger dem eventuell karantenetid og saksforbud.

Samtidig virker det som om nemnden selv har sovet i timen. 20 eks-politikere skal ha gått til PR-virksomhet, uten at nemnden påla dem obligatorisk karantene.

At tidligere politikeres habilitet behandles så lemfeldig, er illevarslende. Regjeringen har åpenbart innsett dette. I fjor satte den ned et utvalg for å evaluere loven.

I innstillingen til kommunalminister Nikolai Astrup (H), som ble overlevert i sommer, foreslår utvalget å skjerpe eks-politikeres plikt til å informere Karantenenemnda. Et annet forslag er å innføre sterkere reaksjoner på regelbrudd.

I dag kan utgående politikere opprette sitt eget PR-selskap, noe som utløser karantene og gode inntekter så lenge karantenen varer. Utvalget ønsker naturlig nok å få slutt på forsøkene på slik kreativ tilpasning til lovverket.

PR-byråene tar seg godt betalt for å påvirke politikk og forvaltning.

I realiteten er det de ressurssterke som kan betale eks-politikere for innflytelse på viktige beslutninger. Mindre bemidlede må benytte den lange veien gjennom valg, byråkrati og organisasjonsliv for å bli hørt.

Slik får vi et tydelig «skille i demokratiet mellom de som har råd til å betale for å påvirke, og de som ikke har det», sier statsviter Kjell Arne Røvik til VG.

Det skal ikke være yrkesforbud for tidligere toppolitikere. Mange av dem besitter kunnskap og kompetanse som kan komme samfunnet til nytte.

Men det må heller ikke feste seg et inntrykk av at enkeltpolitikere og rådgiverbransjen befinner seg i et lukket økosystem, der viktige saker blir avgjort på bakrommet av folk som tidligere var kolleger i regjering eller storting.

Det er på høy tid karanteneloven skjerpes.