Flere barn bør ha tilgang til kino og teater

Klasseskillet i kulturlivet lar seg neppe fjerne helt. Men et bedre aktivitetskort kan hjelpe.

– Det er synd at teaterbesøk for barn også oppleves som råflott i lavinntektsgruppene, mener BT. Foto: BT arkiv

I Bergen går barn i både rike og fattige familier stort sett på de samme kulturarrangementene og -aktivitetene. Bortsett fra på kino og i teateret.

Begge oppleves som for dyrt for barn i familier med lav husholdningsinntekt.

Tilgang til populær og offentlig støttet kultur bør ikke oppleves som et luksusgode. Her kan både aktørene og kommunen gjøre en bedre jobb.

Dette klasseskillet er ett av funnene i en ny rapport fra Bergen kommunes barnefamiliepanel, som jevnlig undersøker hvordan fritidstilbudene til barn og unge fungerer.

Hver femte barnefamilie i kommunen deltar i undersøkelsen, som er en viktig temperaturmåler på hvordan befolkningen liker og bruker byens kultur- og idrettstilbud.

Det er selvfølgelig ikke gitt at absolutt alle trakter etter de samme fritidstilbudene.

Men i kategoriene kino og teater blir det økonomiske skillet tydelig. Spesielt kinobesøk er en populær aktivitet for barn, men mange syns prisnivået er uoverstigelig.

Undersøkelsen viser at kommunens aktivitetskort for barn og unge er en viktig utjevningsfaktor.

Kortet er et spleiselag mellom det offentlige og kulturaktørene, og gir barn og unge gratis tilgang til en rekke aktiviteter og opplevelser.

Kinoene deltar i ordningen, og burde derfor være tilgjengelig for flere. Samtidig er det et paradoks at større konkurranse på kinomarkedet i Bergen ikke har gitt betydelig billigere billetter.

En av grunnene kan være konkurransen med internasjonale strømmetjenester, som har tvunget kinoselskapene til kostbare investeringer i teknologi og komfort. Fremdeles er det snop- og snacks-salget som løfter regnskapene i flere kinoer.

Det er synd at teaterbesøk for barn også oppleves som råflott i lavinntektsgruppene. For de yngste kan teater kan være bra for språkutvikling, tilhørighet og kulturforståelse.

Teatrene er betydelig subsidiert av det offentlige, og bør være opptatt av å dra mer publikum fra alle lag av samfunnet.

Bergen kommune og kulturaktørene bør samarbeide om en bedre versjon av aktivitetskortet, for eksempel med utvidede familierabatter og spesielle gratisarrangement for barnefamilier.

Å gi alle barn tilgang til samme kulturtilbud, er effektiv fellesskapsbygging.