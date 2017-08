Barna trenger mat på skolen. Men foreldrene bør betale for det.

Ikke alle problemer må løses med skattebetalernes penger. Det er mulig å gi elevene mat uten at det koster staten flere hundre millioner kroner.

Da SV var på vei inn i den rødgrønne regjeringen i 2005, lovet de varm skolemat til alle landets elever. Det endte med en daglig dose frukt som i årevis ble latterliggjort av høyresiden. Frukten forsvant etter regjeringsskiftet i 2013.

Nå er skolemat tilbake på dagsorden i valgkampen, og SV har fått tydeligere støtte fra Arbeiderpartiet. De to partiene viser til et EU-vedtak om å bruke penger fra landbruksbudsjettet på melk, frukt og grønnsaker i skoler i EU-land.

Intensjonene er gode. God ernæring er viktig, særlig for barn i skolen. Derfor må skolene legge til rette for gode matpauser og sørge for at alle barna spiser.

Likevel er det først og fremst foreldrenes ansvar å sørge for at barna har det de trenger. De skal gi barna klær, mat og drikke og oppdragelse. Det offentliges oppgave er å stille opp for barna når familien ikke klarer det.

De aller fleste barna får med seg den nødvendige maten hjemmefra. Da er det unødvendig å gjøre det gratis for alle, fordi det vil være et lite problem som løses med et stort tiltak.

Også gode intensjoner koster penger. Uansett om det er snakk om varm laks, et rundstykke eller en banan, vil regningen bli høy.

I stedet for et statlig krav om at kommunene må gi gratis mat, bør tilbudet ligne mer på skolemelkordningen. Slike tilbud finnes allerede på flere skoler, blant annet for frukt. Apeltun skole har tilbudt en ordning som koster omtrent 250 kroner i måneden, der elevene får skiver, pålegg, frukt og melk.

De foreldrene som heller vil lage maten selv, kan gjøre det.

Hvis nødvendig, kan et slikt tilbud også være delvis subsidiert for å holde prisene nede. For familier med dårlig råd, kan kommunene finne gode løsninger.

Dersom hele regningen tas av kommunene, kan det gå utover kvaliteten, fordi de helst vil spare penger. Med foreldre som betalende kunder, må tilbudet være godt for at kundene skal bestå og leverandørene tjene penger.

Gratis skolemat til alle høres forlokkende ut, men det bør ikke stå øverst på politikernes prioriteringsliste.