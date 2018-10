Mazyar Keshvaris (Frp) fiktive reiseregninger må etterforskes.

Den profilerte Frp-politikeren Mazyar Keshvari har fått utbetalt store summer fra Stortinget for tjenestereiser som aldri fant sted. Aftenposten har avslørt at Keshvari enten var helt andre steder enn opplyst, eller at hans påståtte besøk bestrides av andre. Siden 2016 skal han ha levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner.

Keshvari gjør ikke noe forsøk på å bortforklare saken, og erkjenner at han har fått penger han ikke skulle hatt.

Saken er svært alvorlig. Keshvari har både misbrukt tilliten som folkevalgt, og innrømmet en alvorlig straffbar handling. Det kan verken Frp-ledelsen, Stortinget eller påtalemyndigheten ta lett på.

«Dette er først og fremst en sak mellom Stortinget og Mazyar Keshvari», sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Sånn er det ikke. Det er misvisende å fremstille juks med reiseregninger som en privatsak som nærmest kan løses i stillhet på bakrommet.

Jukset Keshvari har erkjent, er bedrageri i straffelovens forstand. Når noen lurer til seg penger systematisk, ved misbruk av et verv eller gjennom uriktig regnskapsdokumentasjon – slik som her – er det snakk om grovt bedrageri.

Sånt kan straffes med fengsel inntil seks år. Ifølge Høyesterettspraksis gir trygdebedrageri av et tilsvarende høyt beløp ubetinget fengsel i fem måneder.

Stortinget har en særordning som lar representantene levere reiseregninger uten godkjenning og dokumentasjon. Et slikt tillitsbasert system er uhørt i resten av arbeidslivet, ifølge Revisorforeningen. Stortingsadministrasjonen bør heretter skjerpe kontrollrutinene, eller kreve at alle kostnader blir dokumentert med kvitteringer. Men i første omgang er det viktigste å sørge for at Keshvaris regningsjuks blir en politisak.

Ifølge Aftenposten er politiet nå i dialog med Stortingets administrasjon om å sette i gang en etterforskning. Det er helt nødvendig. Når en folkevalgt blir tatt i å forsyne seg av felleskassen, krever tilliten mellom stat og folk at politiet undersøker saken. Selv uten noen formell anmeldelse fra Stortingets side, har påtalemyndigheten plikt til å gripe inn i slike saker.

Selv om Keshvari foreløpig blir sittende på Stortinget, vil tillitsbruddet få store politiske konsekvenser for ham. Men i iveren etter å fordømme straffbare handlinger, må ikke lov og orden-partiet Frp glemme å ta vare på partikollegaen sin. Et slikt offentlig moralsk fall som Keshvari har opplevd blir enda tyngre å bære uten et partiapparat i ryggen.