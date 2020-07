Ryde må ta personvernet på alvor

Sikkerhetshullet som er avslørt i elsparkesykkel-selskapet, er alvorlig.

Slik ser kartet i appen til Ryde ut. Foto: Bjørn Erik Larsen

I forrige uke kunne BT avsløre et sikkerhetshull hos det nye sparkesykkelselskapet Ryde. Hullet gjorde det mulig å logge inn på en annen brukers profil.

Når brukeren var vel inne, kunne hen leie en sparkesykkel på den andres regning, og få oversikt over hvor i byen brukeren hadde kjørt på sparkesykkel.

Ifølge selskapet har ingen utnyttet sikkerhetshullet, som skal ha blitt tettet av selskapets kinesiske dataleverandør etter at BT gjorde dem oppmerksomme på det.

Sikkerhetsbristen i Ryde inngir ikke tillit. Det kan være grunn til å tro at flere selskaper som leverer slike tjenester, ikke sikrer folks personopplysninger godt nok.

Norske selskaper som kjøper teknologiske løsninger fra andre er prisgitt deres standarder. Det legger et stort ansvar på dem, spesielt i å kvalitetskontrollere sine teknologileverandører.

Ikke minst er det viktig når de holder til i et land der personvernet ikke står sterkt. I Rydes tilfelle er dette Kina.

Kundesikkerhet handler ikke lenger bare om trygge butikklokaler eller varer som ikke plutselig blir ødelagt mens man bruker dem.

Digitale hjelpemidler som gjør handleopplevelsen bedre, øker samtidig behovet for beskyttelse mot overvåking og identitetstyveri.

Dette er imidlertid utfordringer verken kunder eller produsenter kan få en fysisk forståelse av, eller nødvendigvis merker at ikke blir overholdt. Da blir det vanskeligere for kundene å kontrollere – og lettere for produsentene å gamble med.

Et annet problem er at det koster tid og penger å gjøre ting skikkelig på personvernfeltet.

Da Facebook-gründer Mark Zuckerberg i sin tid presenterte selskapets forretningsmodell, fortalte han at de opererte med mottoet «move fast and break things».

Ideen var at for å lykkes i en bransje som utvikler seg så raskt som teknologibransjen i Silicon Valley, er det aller viktigste å kaste seg raskt på nye ideer og produkter – og heller tolerere at de ikke var perfekte. Det viktigste var å være tidlig ute.

Med en slik holdning er det fort gjort å nedprioritere ting som er vanskelige, tidkrevende og lite inntektsbringende – som personvern.

Personvern og datasikkerhet handler både om retten til et privatliv og om tillit.

Et sikkerhetshull som BT fant i Ryde-appen, undergraver begge deler. Det er ikke bare ille for brukerne, men også ille for bedriften.

Facebook prøver å bøte på det. Ryde og andre småselskaper gjør klokt i å følge etter.