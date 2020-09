Bybanen til Åsane treng ikkje nok ei utsetjing

Viss ei utgreiing av eit tredje alternativ til trasé gjer at Bybanen til Åsane blir utsett, bør det skrotast.

Omtrent her, ved jernbanestasjonen, vil bybanen til Åsane gå under jorda, viss fylket får det som dei vil. Forslaget kan godt utgreiast, så lengje det ikkje gjer at traseen blir utsett endå meir, skriv BT på leiarplass. Foto: Ørjan Deisz

Bybanen til Åsane er Bergens lengste politiske såpeopera. Det siste ein treng er nok ei utsetjing av prosjektet.

Vestland fylke ønskjer at kommunen vurderer ei tredje løysing for trasé gjennom sentrum, i tillegg til dei to bystyret vil undersøkje. Den tredje løysinga inneber at Bybanen går i tunnel frå Nonneseter til Sandviken, med eit underjordisk stopp i Christies gate.

Ønsket frå fylket er i røynda berre ei påminning om eit tidlegare vedtak i fylkesutvalet. Alternativet vart greia ut allereie i 2013.

Den gong rekna konsulentane at forslaget ville koste 75–100 millionar kroner meir enn om Bybanen går på gateplan. I tillegg mista ein haldeplassen på Nonneseter, og enda opp med berre to stopp i sentrum.

Konsulentane åtvara òg om at det kan bli vanskeleg å gjennomføre, både på grunn av grunntilhøva og tilkoplinga til Fyllingsdalenlinja.

Plandirektør Mette Svanes i Bergen kommune seier dei skal vurdere forslaget. Viss dei finn at dette kan vere eit godt alternativ, må då òg denne tredje traseen utgreiast like grundig som dei to andre. Viss ikkje vil ikkje bystyret ha noko reelt val mellom dei tre.

Isolert sett er det berre ein fordel at dei folkevalde, og byen, får tre alternativ å velje mellom. Men det er heilt grunnleggande at utgreiing av det tredje alternativet ikkje gjer at det endelege vedtaket om trasé blir utsett endå meir enn det allereie er.

Men med tanke på den politiske prosessen til no i denne saka, er det likevel viktig at grunngjevinga for å ta med eller droppe forslaget kviler på eit godt fagleg grunnlag.

Det siste byen treng er at dette alternativet sender byen ut i nok ein opprivande debatt, og sender Bybanen til Åsane ut på nok ein runde i politikkens bakevje.

Traseen til Åsanebanen gjennom sentrum har skapt stort engasjement og ikkje så reint lite splid. Denne avisa meiner framleis at traseen over Bryggen er den beste, fordi det gjev folk tilgang til byen i tråd med intensjonen bak ein slik bane.

Men svært mange er usamd i det. Til sjuande og sist er ikkje trasévalet gjennom sentrum det viktigaste. Det som tel er at Bybanen til Åsane blir bygd, og at det blir ei løysing som fungerer godt.

Dessutan må det endelege vedtaket kome tidsnok til at bygginga kan byrje når traseen til Fyllingsdalen er ferdig.

Folket langs linja til Åsane har venta lenge nok. Bana bør no byggast.