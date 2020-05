Demokratiet bør aldri settes på vent, spesielt ikke når pandemien setter alt annet på hodet.

Denne tiden krever større åpenhet

Myndighetene håndterer fremdeles ikke det store informasjonsbehovet særlig bra.

Det er på høy tid politikerne og forvaltningen som håndterer krisen, praktiserer prinsippet om meroffentlighet i mye større grad, mener BT. Foto: Fredrik Hagen

Vi har levd med koronapandemien i to måneder nå. Behovet for informasjon og gode begrunnelser er fremdeles stort.

Store avgjørelser som berører folks liv og inntekt blir tatt, uten at offentligheten får innsyn i grunnlaget for dem.

Det er på høy tid politikerne og forvaltningen som håndterer krisen, praktiserer prinsippet om meroffentlighet i mye større grad.

Et eksempel fra regjeringens pressekonferanse på torsdag er talende.

Regjeringens beredskapsutvalg har avvist en innsynsbegjæring fra Aftenposten. Svaret på avisens klage kan bare tolkes som om utvalget skal skjermes for utidig mas fra offentligheten. Det er en spinkel og lite prinsipiell begrunnelse.

Helseminister Bent Høie (H) avfeier slik kritikk med at mediene bare kan anke avslag på innsyn, hvis de er misfornøyde. Statsrådens arroganse tyder ikke på reell vilje til åpenhet.

Landet er inne i den mest alvorlige krisen på svært lenge. De fleste institusjoner er stengt. Rettssaker, kommunestyrer og andre viktige møteplasser er flyttet til nettet, der mange ikke har tilgang.

Ledere og ansvarlige er fraværende, og offentligheten er ofte prisgitt den styrte informasjonen som kommer fra myndighetene. Media er i mange tilfeller avskåret fra å oppfylle samfunnsoppdraget sitt.

For en måned siden ønsket flere fylkesmenn å sette offentlighetsloven til side, fordi mange henvendelser krevde økte ressurser.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) avviste dem med forbilledlig tydelighet. Han slo fast at «åpenhet er en forutsetning for at innbyggerne kan ha tillit til at myndighetene håndterer krisen på en god måte».

I regjeringen er det altså et stykke mellom liv og lære. Det gir et uheldig signal til resten av forvaltningen om at det er greit å være sparsommelig med innsyn akkurat nå.

Politikerne må forstå at informasjonshåndtering ikke kan begrense seg til regisserte pressekonferanser.

Her trengs gode rutiner for å informere og svare på spørsmål, hver eneste dag, både fra media, organisasjoner og borgerne.

Det er spesielt i krisetider at politikerne må vise at de forstår og respekterer behovet for åpenhet, debatt og legitimitet i beslutninger.

Demokratiet bør aldri settes på vent, spesielt ikke når pandemien setter alt annet på hodet.