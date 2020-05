Fjordane må bli utsleppsfrie

Regjeringa må ikkje lempe på krava for reinare fjordar.

Publisert Publisert Nå nettopp

Cruiseskipet «MSC Maraviglia» legg til kai i Flåm. Foto: Rune Sævig (Arkiv)

I 2018 vedtok Stortinget eit krav om nullutslepp frå turistskip og -ferjer i verdsarvfjordane innan 2026. No vil Sjøfartsdirektoratet utsetje fristen til 2030.

Det har ikkje fjordane tid til. Forureininga i dei tungt trafikkerte verdsarvfjordane er altfor stor, og må ned raskt.

Sjøfartsdirektoratets utspel handlar om at dei ikkje trur at teknologien vil kome langt nok til at nullutsleppsmålet kan nås.

Dei baserer seg på ein rapport frå DNV GL, som blant anna seier at 2026-målet vil føre til redusert cruisetrafikk. Om det er nødvendig for at utsleppa skal gå ned, bør næringa tole det.

Men det viktigaste med tidsfristen, er å tvinge fram ei raskare teknologisk endring enn det som elles ville skjedd.

Set ein fristane på vent, kan det same skje med ny teknologi. Då seier ein at utsleppskuttet ikkje hastar så mykje.

Det er dyrt å utvikle utsleppsfrie skip. Kravet om nullutslepp bidreg til etterspurnad for slike skip.

Ein undergrev òg dei investeringane og innovasjonen som har skjedd i maritim næring til no. Desse krava er heilt grunnleggjande for at norsk maritim næring skal bli verdsleiande på grøn skipsfart.

Les også Frode Bjerkestrand: «Koronakrisen bør bety slutten for cruisetrafikken slik vi kjenner den»

Aurland-ordførar Trygve Skjerdal (Sp) er ein av dei som støttar Sjøfartsdirektoratets tilråding. Argumentet hans handlar om likebehandling av hamnene, og at det ikkje er nok å berre inkludere verdsarvfjordane i målet.

Det har han rett i.

Eit meir generelt krav til utsleppsfrie skip, ville truleg gitt eit større press for å få til teknologiutviklinga.

Og dersom dei ekstra strenge krava i verdsarvfjordane fører til meir trafikk andre stader, vert problema berre flytta.

Fristen i 2026 er ein del av regjeringas mål om å halvere utsleppa frå skipsfarten innan 2030. Det handlar ikkje berre om lokale utslepp i enkelte fjordar, men ein del av Noregs bidrag i kampen mot klimaendringane.

Då blir det svært defensivt om regjeringa lempar på tidsfristane. For klimaendringane ventar ikkje på oss.