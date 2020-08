Det er regjeringa som har skapt forvirringa om reiseråd

No er det på tide å bli tydeleg.

Helseminister Bent Høie (H) og statsminister Erna Solberg (H) informerer om nye reiseråd onsdag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix (Arkiv)

Regjeringa strammar inn kommunikasjonen rundt reiseråda sine. Heilt sidan dei gjorde unntak i reiserådet for ei rekke europeiske land, har det versert ei misforståing om at det er uproblematisk å reise.

Det er ei misforståing regjeringa sjølv har skapt. Når dei no ryddar opp, burde statsrådane tatt sjølvkritikk. Det skjedde ikkje.

Ved å karakterisere land som raude eller grøne, er det forståeleg at folk har oppfatta grønt som greitt. Det er den vanlege tolkinga i eit trafikklyssystem. Då hjelper det ikkje at regjeringa har sagt at dette ikkje var ei oppmoding om å reise.

No deler regjeringa land inn i grøne, gule og raude land. Fleire tidlegare grøne land blir raude frå laurdag. Dei resterande grøne landa vert no karakterisert som gule.

Endringa skjer etter at reisande har tatt med seg ny smitte til Noreg, som no vert spreidd fleire stader i landet.

Dei reisande kan grovt sett delast inn i to grupper: Dei som bestilte ferieturen før koronaviruset endra alt, og dei som bestemte seg for å reise etter at reiseråda vart mjuka opp i juli.

Det er den første gruppa som kan ha blitt større av regjeringas utydelege kommunikasjon. Dei som allereie hadde bestilt sommarferien, var avhengig av at landet vart raudt for at dei skulle få pengane igjen frå reiseforsikringa.

Regjeringas manglande vilje til å erkjenne denne utydelege kommunikasjonen gjer at den held fram, sjølv etter introduksjonen av gule land. Regjeringa held nemleg fast på praksisen om å gi folk nokre dagars varsel før landa endrar status.

Difor vart det store køar over svenskegrensa onsdag ettermiddag, sidan bodskapen var at Värmland blir raudt natt til laurdag.

På den eine sida sa statsminister Erna Solberg (H) at folk ikkje burde reise over grensa no, for å rekke det før det vert innført karanteneplikt. På den andre sida gav regjeringa folk eit varsel som utløyste stor trafikk over grensa.

Regjeringa burde sett det kome. Tidlegare i sommar flaug to fly frå Spania om kapp for at passasjerane skulle unngå karantene.

Frå no av bør reiseråda endrast med ein gong beskjeden er gitt. Regjeringa har sjølv sagt at utanlandsreiser ikkje blir føreseielege i år. Ved å gi folk tid, tar ein eit altfor stort omsyn til at folk skal kunne unngå å hamne i karantene.

Det viktigaste no er å hindre ny smitte, ikkje karantene.