Det er gledelig at kommunen sørger for at Bergen får et nasjonalt senter for spillutvikling.

Bergen kommune bevilger 200.000 kroner i årlig driftstilskudd, og bidrar til at Spillmakerlauget kan åpne et nasjonalt senter for utvikling av dataspill i Bergen. Her har kulturbyråd Julie Andersland (V) gjort et viktig arbeid.

200 tusenlapper i året er neppe nok til å finansiere en hel stilling. Men det at kommunen går foran, bør gjøre det enklere for en av landets største spill-lobbyister å åpne lommeboken. Hun heter Trine Skei Grande (V), og er for tiden kulturminister.

Dataspillsenteret bør føre til betydelig profesjonalisering av norsk spillbransje, og gjøre spillutvikling til en større næringsgren. Potensialet for å løfte bransjen over dugnadsstadiet er utredet flere ganger, og konklusjonene er klare:

I både Sverige og Finland er dette en multimilliardbransje. I Norge var omsetningen i 2016 så vidt over 350 millioner kroner. Det er ingen grunn til at spillutvikling i Norge skal fortsette å være en mikronæring. Flere spillselskaper i Bergen har vist at potensialet er betydelig.

Forsøkene på å profesjonalisere spillbransjen her til lands har til nå vært spede og spredte, og noen ganger kommet i litt ulogisk rekkefølge.

I 2016 lanserte Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Norsk Filminstitutt prosjektet «Spill ut i verden». Da ble det satt av ti millioner kroner til å fremme eksport av norskproduserte dataspill.

Men dette er bare et velfungerende tiltak så lenge norske spillselskaper produserer en jevn strøm av gode og innovative dataspill, og at arbeidet er koordinert. Det er denne delen av jobben Dataspillsenteret nå skal fremme.

Tidligere har norsk offentlighet vært fylt med skremsler om dataspillenes potensielt nedbrytende sider. Men dataspill har i mange år vist seg å være samfunnsnyttig.

Her utvikles teknologi som også er svært nyttig i utdannings- og helsesektoren, og i forskning. Også i kunstfeltet kan spillkulturen gi spennende impulser.

Kulturminister Trine Skei Grande har gjort en forbilledlig jobb med å fremsnakke norsk spillutvikling, senest da hun presenterte kulturmeldingen i fjor høst.

Nå får Grande det nasjonale kompetansesenteret hun og en hel bransje har ønsket seg lenge. Da bør det også følge statlige ressurser med.