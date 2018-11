Angela Merkel har vært en viktig og stabiliserende kraft i Europa, men det er ingen katastrofe å la nye krefter slippe til etter 13 år.

Angela Merkel har varslet at hun trekker seg som partileder for det kristendemokratiske partiet CDU. Hun vil heller ikke ta gjenvalg når perioden som Tysklands forbundskansler løper ut i 2021.

En æra vil være over når Merkel trer ut av europeisk politikk. I 13 år har hun vært en stabiliserende maktfaktor i et stadig mer urolig Europa.

Enkelte eksperter frykter at et Tyskland uten Merkel kan utløse handlingslammelse i EU. Merkel vil nok bli savnet av mange, men ingen politiker er uerstattelig, selv ikke «Mor Europa». Etter 13 år med makten er det riktig å tre til side.

Angela Merkel har ledet partiet i 18 år, og har ført Tyskland pragmatisk gjennom store omveltninger som finanskrise og flyktningkrise, med sitt stødige mantra «wir schaffen das» – dette klarer vi.

Willkommen-politikken under flyktningkrisen i 2015 ble også Merkels politiske bane. I håp om en felleseuropeisk ansvarsfordeling, åpnet hun grensene for nesten en million mennesker. Det førte med seg både politisk og økonomisk uro. I ettertid har Merkels parti blitt straffet hardt av velgerne.

CDU har gått kraftig tilbake, både ved valget på nasjonalforsamling i september 2017 og ved delstatsvalgene i Bayern og Hessen denne måneden. Samtidig har det høyrepopulistiske AfD profittert stort på misnøye og uro i befolkningen.

Merkel klarte ikke stable på bena en ny regjering før et halvt år etter valget, i mars 2018. Forsøket på samarbeid med miljøpartiet Die Grüne og høyreliberale FDP kollapset, og Merkel ble tvunget inn i en lite velkommen storkoalisjon med det sosialdemokratiske partiet SPD for å unngå nyvalg.

I sin regjeringsperiode har Merkel trukket CDU stadig lenger inn mot sentrum i tysk politikk. Hennes sorti kan føre til intern strid om retningsvalget til partiet. Samtidig sliter EU med mangeartede utfordringer, som Brexit, et aggressivt Russland, asylstrid og økende trussel fra høyrenasjonalistiske krefter.

Det finnes ingen åpenbar kandidat til å overta Angela Merkels posisjon, verken i Tyskland eller i EU.

Men selv om Mrkel har fungert som en samlende kraft i lang tid, er det ikke sikkert hun er like riktig for fremtidens Europa. Etter så lang tid i posisjon, lider også Tysklands «Mutti» under maktslitasje og problemer med å fornye seg.

Selv om kursen ennå ikke er staket ut, har Angela Merkel rett i at tiden er kommet for å skrive et nytt kapittel.