Det er nyhetsbildet som skal styre når BT mener noe

Derfor slutter Bergens Tidende med faste, daglige ledere i papiravisen.

Fremover skal vi tilnærme oss lederen på samme måte som annen journalistikk: Vi skriver når vi har noe viktig å melde, ikke for å fylle en fast spalte i avisen.

Fra i dag vil Bergens Tidende ikke lenger publisere en lederartikkel fast i papiravisen hver dag.

Det er et brudd med en lang tradisjon i avisens 154 årige historie. BT er den første dagsavisen i Norge som gjør denne endringen.

Dette betyr ikke at lederen legges ned, eller at den er mindre viktig. Det eneste som endrer seg, er at det ikke er papiravisen som styrer når BT skal mene noe, men sakene i nyhetsbildet.

BT har, i likhet med alle andre norske mediehus, gått gjennom enorme omstillinger de siste tiårene. Vi publiserer journalistikk løpende gjennom døgnet, og prioriterer strengt hvilke saker vi skal gå inn i.

Disse prioriteringene gjelder også meningsjournalistikken, og handler om valg av sjanger, hva som er vesentlig og viktig, og hva som er engasjerende for våre lesere.

BT mener at en usignert meningsytring på vegne av en hel avis fortsatt har en viktig funksjon. Lederen skal være en tydelig stemme som løfter frem viktige krav for landsdelen og stiller makten ansvarlig.

Lederartikkelen tar utgangspunkt i i Bergens Tidendes formålsparagraf, som har røtter helt tilbake til 1868. Der heter det at «Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn.»

Mens nyhetsjournalistikken er fri og uavhengig, er det med dette grunnsynet BT belyser saker på lederplass. Disse ideene har ligget fast i over 150 år, og gjør at leseren vet hvor avisen står i viktige samfunnsspørsmål. Sånn skal det fortsatt være.

Bergens Tidende skal være en meningsavis, og fortsette å bruke lederartikkelen til å opplyse, engasjere og utfordre. Det som nå endrer seg, er at det ikke nødvendigvis skjer hver dag.

Lederen, med all dens tyngde, skal brukes om de rette sakene.