Norge gjør ikke jobben sin i klimaarbeidet. Det haster med å få opp farten.

Ord og utredninger må bli til handling.

«Nå haster det med å få opp farten i klimaarbeidet», mener BT på lederplass. I fjor høst overtok Espen Barth Eide (Ap) etter Sveinung Rotevatn (V) som klima- og miljøminister. I Rotevatns siste år som statsråd, kuttet Norge kun 0,3 prosent i klimagassutslippene.

Klimagassutslippene i Norge sank med 0,3 prosent i 2021 sammenliknet med året før, melder SSB. Det er forsvinnende lite. Uten produksjonsstopp på gassanlegget Melkøya som følge av en brann, hadde utslippene gått opp.

Retningen i norske klimagassutslipp er altså avhengig av tilfeldigheter. Uansett er det altfor lite dersom for å nå målet om 55 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030 sammenliknet med 1990-nivå. Til nå har Norge kuttet 4,5 prosent.

Nå haster det med å få opp farten i klimaarbeidet. Regjeringen trenger ikke å vente på nye utredninger og rapporter. Kunnskapen finnes. Det er bare å sette i gang.

Arbeiderpartiet er forbilledlig tydelige i partiprogrammet de gikk til valg på i fjor: «Vi er den siste generasjonen som har reell mulighet til å begrense skadeomfanget: Vi må handle, og vi må handle nå.»

Likevel ber klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) folk vise tålmodighet frem til regjeringens klimaplan som presenteres til høsten.

Å samordne klimaplan og statsbudsjett er godt grep. I statsbudsjettet blir prioriteringene og kostnadene ved både å kutte og ikke kutte synliggjort.

Men til høsten har regjeringen allerede sittet med makten i ett år, og det er bare syv år igjen til målet om 55 prosent kutt skal nås. Det holder ikke å bare skue fremover mot en fremtidig klimaplan.

For mer enn to år siden la Miljødirektoratet frem Klimakur 2030, med en hel meny av konkrete tiltak for å kutte klimagassutslipp. Den ledet til Solberg-regjeringens klimaplan for 2021-2030, som ikke førte til noen enighet i Stortinget om store hovedgrep.

Klimakur er likevel full av tiltak som regjeringen kan iverksette raskt, uten å utforme noen ny klimaplan. Transport er sektoren med størst potensial for kutt, fulgt av sjøfart, fiske og havbruk, jordbruk og avfallshåndtering. Det aller billigste og mest effektive tiltaket, er en omlegging av kostholdet fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk.

Det forutsetter at folk endrer atferd, og atferdsendring krever politisk lederskap. Politikerne trenger ikke frykte at de ikke har folket med seg. Flere undersøkelser viser stor oppslutning om klimatiltak som også påvirker folks hverdagsliv.

Regjeringen har et stort ansvar for å få fart på det norske klimaarbeidet. Klimaplanen til høsten blir viktig. Men det er ingen grunn til å vente med effektive tiltak.