Svindlere skal straffeforfølges, ikke få fritt spillerom

Politiet må ta konkurskriminalitet på større alvor.

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt. – At politiet velger vekk «småsakene» i så stort omfang, betyr ikke bare at mange investorer og banker taper pengene sine. Det er også fare for at tilliten til politiet svekkes, mener BT.

Ønsker du å drive med småskala konkursrytteri, kan det lønne seg å gjøre det i Bergensregionen. Det kan være konklusjonen etter at BT/E24 har avdekket at hele syv av ti konkurssaker er henlagt av Vest politidistrikt de siste årene.

Statistikken er nedslående. At politiet velger vekk «småsakene» i så stort omfang, betyr ikke bare at mange investorer og banker taper pengene sine. Det er også fare for at tilliten til politiet svekkes.

Inntil nylig har politiet ikke hatt oversikt over denne typen henleggelser, noe som er problematisk i seg selv.

Kartleggingen omfatter over 1500 saker som gjelder konkurser eller tvangsoppløsninger fra 2018 og 2019. Det er først etter henvendelse fra BT/E24, at politiet har undersøkt nærmere.

Oversikten viser at nesten halvparten av henleggelsene skyldes manglende saksbehandlingskapasitet.

Et stort antall saker er parkert fordi politiet mener det ikke er «rimelig grunn til å etterforske», noe som også handler om mangel på ressurser, ifølge politiet.

Vest politidistrikts resultater harmonerer dårlig med målene i «Strategi mot arbeidslivskriminalitet», som regjeringen Solberg la frem i 2015.

Her var bekjemping av konkurskriminalitet et av områdene det skulle satses på, også i form av rene penger over statsbudsjettet.

Det er all grunn til å spørre om Vest politidistrikt har disponert disse midlene på best mulig måte, eller om regjeringens tiltak har vært gode nok.

Det er trolig bred forståelse for at de aller største og mest kompliserte konkurssakene prioriteres. Ordren om dette kommer fra Riksadvokaten, og politiet har ikke noe annet valg enn å følge anvisningen derfra.

Det er likevel grunn til å spørre om Vest politidistrikt tolker ordren for bokstavelig. Å prioritere de mest spektakulære lovbruddene betyr ikke nødvendigvis å kassere alle saker som gjelder mindre forhold.

Her burde politiet finne en bedre balanse mellom stort og smått, slik at etterforskning og påtale kan ha avskrekkende effekt hos konkursryttere av alle kalibre.

Dersom politiet mener de mangler ressurser til å gjøre jobben, bør de være tydelig på at det trengs større bevilgninger. Uansett bør etaten gå gjennom sine prioriteringer og kunnskap om konkurssaker.

Mangelen på etterforskning kan i verste fall tolkes som oppfordring til kriminelt gjengangeri. Det bør være uakseptabelt, også for ledelsen i Vest politidistrikt.