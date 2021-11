Det er betre å puste med magen enn å miste hovudet

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) bør vere varsam med nasjonale tiltak no.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på koronapressekonferanse. I bakgrunnen står Camilla Stoltenberg, direktor ved FHI.

Smittetala er igjen stigande i Noreg. Før helga var det nesten 1000 personar som blei registrert smitta i døgnet, og i Bergen er det no smitte på sjukeheimar.

Dette er bakgrunnen for at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har forlenga ein del nasjonale tiltak: Det vil framleis vere innreiserestriksjonar til Noreg, og ordninga med nedskalert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) blir forlenga ut året.

Samstundes er tala for alvorleg sjuke førebels under kontroll: Torsdag var det 16 som låg i respirator i Noreg. På det høgaste, våren 2020, var talet nesten 100 personar.

Vaksinasjonsprogrammet har gjort at folk flest har kunna få ein ganske normal kvardag igjen. Samstundes melder Nav at arbeidsløysa fell for sjuande månad på rad.

Handteringa av koronapandemien handlar om meir enn berre lågast mogeleg smittetal: Det viktige spørsmålet er kor mange som blir alvorleg sjuke, om det utfordrar kapasiteten i helsevesenet – og om smitteverntiltaka er forholdsmessige med tanke på at folk skal få leve mest mogeleg fritt og normalt.

Det siste er viktig no: Kjerkol bør ikkje lytte til dei mest nervøse stemmene i debatten. Helsevesenet har god kapasitet, og nasjonale tiltak kan ha store, negative konsekvensar i område med lite eller null smitte.

For tida er smitten størst i Nord-Noreg, og der er det no innført enkelte smitteverntiltak. Dersom det er fagleg grunnlag for det, kan det sjølvsagt skje også i Bergen eller elles på Vestlandet.

Men vestlendingane har også tidlegare levd under tunge, nasjonale tiltak, samstundes som den lokale smitten var nær ikkje-eksisterande. Det tærte på tilliten til tiltaka.

No har folk stilt opp i hopetal for å ta vaksine. I Bergen har over 90 prosent av innbyggarane over 18 år fått fyrste dose. Det vil vere svært skuffande om dei blir pålagt nasjonale tiltak som eigentleg er laga for område med lågare vaksinasjonsgrad og høgare smitte.

Koronapandemien er ikkje heilt over. Det er grunn til å vere på vakt. Men til no har helseminister Kjerkol utvist eit edrueleg syn på kva nasjonale tiltak Noreg skal leve under.

Det gjer ho også klokt i framover.