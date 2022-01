Bir må gjøre det enkelt å gå med bosset

Ansvaret for god avfallshåndtering kan ikke legges på husholdningene alene.

Daglig leder i Bir Transport, John Gaute Kvinge, viser frem en konteiner for matavfall. Slik ordningen er nå, sitter husholdningene igjen med både jobben og regningen, skriver BT på lederplass.

I starten av året rullet Bir ut sine nye konteinere for matavfall. Ordningen har fått blandet respons.

Slik ordningen er nå, faller kostnaden på husholdningene – uten at tilbudet er godt nok. Det er en urimelig løsning.

Det er helt nødvendig å forbedre måten vi behandler søppelet vårt på. Gjenvinning, og en sirkulær tilnærming til avfall og forbruk, er en del av klimaløsningen.

I dag brennes tusenvis av tonn med avfall hos Bir, for å bli til energi i form av fjernvarme. Bir beregner at 40 prosent av dette er matavfall, som vi hadde fått mer igjen for ved å utvikle til biogass og gjødsel.

At innbyggerne kan sortere ut dette avfallet, har derfor mye for seg. Men det må være praktisk og enkelt å gjennomføre.

Bir kaller matsortering for et «tilbud» til husholdningene. De har likevel økt avgiftene for alle husholdninger, med omtrent 300 kroner i året.

Dette er altså et tilbud man ikke kan takke nei til. Bir eies av Bergen kommune, og har monopol på avfallshåndtering. Husholdningene har ikke et alternativ å gå til.

Bir må derfor ta ansvar for at tjenestene som kundene uansett må betale for, også blir enkle å benytte seg av.

Som tidligere byrådsleder Ragnhild Stolt-Nilsen skriver i et leserinnlegg i BT, er ikke dette tilfellet i dag.

Bir kjører ikke rundt og plukker opp matavfallet hos husholdningene – det må folk selv levere i en papirpose ved returstedene. Bare de heldigste bor tett på et slikt returpunkt.

Med glass og metall, og for noen også plast og papir, blir det etter hvert mye å drasse på.

Motivasjonen for å sortere er at mindre søppel havner i restavfall-spannet. Da kan dette tømmes sjeldnere av Bir, og regningen går ned.

Slik ordningen er nå, er ikke løsningen god nok.

Bir står heller ikke klar til å nyttegjøre seg bergensernes matavfall. Til BA forteller Bir-sjef Borghild Lekve at dette skal fraktes til Danmark.

Klimakostnaden av transporten har ikke Bir regnet på. Dermed er det ukjent for husholdningene hvor mye sortering og levering av maten deres egentlig bidrar med.

Lekve sier det viktigste nå er at vi får «gode vaner» for matsortering. Det er mye enklere å tillegge seg slike vaner dersom de ikke bare er et ork.

Det er ingen tvil om at vi må bli flinkere til å nyttegjøre oss avfallet vårt. Men husholdningene kan ikke sitte igjen med både jobben og regningen.