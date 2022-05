NHH kan ikke love å skryte av Equinor-forskning

Høyskoler og universiteter må kunne ta imot forskningsmidler fra private selskaper. De kan imidlertid ikke love dem positiv omtale i retur.

Rektor ved NHH, Øystein Thøgersen, bør ta imot Equinors tilbud om å endre samarbeidsavtalen.

Gjennom sin Akademia-avtale støtter Equinor flere norske universiteter og høyskoler med forskningsmidler. Khrono omtalte saken først.

I kontrakten har mottakerne forpliktet seg til å jobbe aktivt for å gi positiv omtale av samarbeidet med Equinor.

Dette burde institusjonene aldri har skrevet under på.

Å love bort positiv omtale, i bytte mot millioner av kroner, setter den uavhengige forskningen i et uheldig lys.

Akademia-avtalen ble inngått i 2019. Totalt lovet Equinor, daværende Statoil, å gi bort 315 millioner kroner over en femårsperiode. 70 av disse gikk til UiB, og 35 til NHH.

Pengene går til forskning på både fossil og fornybar energi.

I kontrakten står det at «Der arbeid under denne avtalen muliggjør profilering i eksterne media skal institusjonen arbeide aktivt for å gi positiv omtale av arbeidet.»

Men universiteter kan ikke kontraktsfeste hvilken omtale de skal gi av sine funn og arbeider.

Tilliten til at forskning er objektiv og uhildet er helt avgjørende for at den skal komme til sin rett. Og det trenger vi at den gjør.

Seriøse forskningsinstitusjoner er uvurderlige fyrlykter i det offentlige og politiske landskapet. I kampen mot alternative sannheter og nyhetsmanipulasjon er disse umistelige våpen.

Derfor er formuleringen i denne avtalen så uheldig: Den gir grunn til å mistenke at akademia heller formidler resultater som gagner Equinor, enn hele sannheten.

Det trenger ikke å være slik. Men at mistanken vekkes, er i seg selv skadelig.

Alle universitetene og høyskolene som har inngått avtalen, har tatt tydelig avstand fra det setningen impliserer.

Rektor ved UiO, Svein Stølen, kalte setningen uakseptabel, og går inn for å fjerne den umiddelbart.

Også universitetene i Bergen og Stavanger vil ta grep.

NTNU reagerte allerede da avtalen ble skrevet, og fikk ordet «positivt» fjernet før signering.

NHH har fortsatt ikke endret formuleringen. De vil vente med å se på formuleringen til neste gang avtalen skal revideres.

Equinor har selv kalt det uproblematisk å fjerne formuleringen. Da er det vanskelig å forstå hvorfor NHH vil vente.

De bør snu, og snarest rydde opp sammen med resten av akademia.