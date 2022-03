Det er riktig av regjeringen å forlenge strømstøtten

De bør likevel ikke kompensere for så mye av prisen at kundene sløser med strømmen.

Tyskland har allerede stanset godkjenningen av gasskabelen North Stream 2. Det gjør at mindre gass vil bli sendt fra Russland. Å spare på strømmen er derfor et solidarisk tiltak i et krigsrammet Europa.

Regjeringen lanserte sin strømstøtte i desember, og justerte den i januar. Da skrudde de opp andelen av regningen staten dekker.

Tirsdag kveld kom beskjeden om at regjeringen nå også forlenger støtteordningen, på ubestemt tid. Det er bra. Norge tjener ekstremt godt på høye priser på olje og gass. Årsakene til dette er de samme som gjør at strømprisene til befolkningen er høye.

Når staten vinner stort på noe befolkningen taper på, er det naturlig at noen av de ekstraordinære inntektene går til strømstøtte. Staten sitter fortsatt igjen med enorm uventet profitt.

Samtidig bør ikke strømstøtten bli en bremsekloss for strømbesparende investeringer.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, har flere tatt til orde for at Europa bør boikotte russisk olje og gass som en del av sine sanksjoner. Olje og gass er Russlands viktigste eksportvare, og derfor en livsåre for russisk økonomi akkurat nå.

USA har bestemt seg for å kutte all import. EU har også vedtatt å kutte importen av gass med to tredjedeler i løpet av året.

Energimangelen ved å kutte import fra Russland vil på kort sikt kunne bli alvorlig. Alle land som er tilknyttet markedet bør derfor finne ordninger som sparer mest mulig på den energien vi har. Det gjelder også Norge.

Når prisene på en vare er høye, gir det insentiv til å finne alternativer. Høye strømpriser kan bidra til at flere investerer i energibesparende innretninger og vaner. Staten bør også bidra mer til slike investeringer i private hjem.

Dersom strømstøtten blir for omfattende, kan det dempe disse insentivene til omstilling. Ettersom det er vår og folk blir mindre avhengig av oppvarming, bør regjeringen skalere ned strømstøtten.

Strømprisene er høye av mange årsaker, men blir nå presset ytterligere opp av krigen. Norge har flaks som er en stor petroleumseksportør, men bør bruke mer av inntektene på strømbesparende tiltak og investeringer i fornybar energi, og mindre på strømstøtte fremover.

Det vil gagne både Norge og et presset Europa.