Korrupte tjenestemenn rammer troverdigheten til hele politiet. Eirik Jensen-saken krever ekstern gransking.

Det savner sidestykke i norsk rettshistorie at en betrodd politileder blir dømt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av flere tonn hasj.

Selv om dommen ikke er rettskraftig, er den uansett en formidabel mistillitserklæring mot ledelsen i oslopolitiet. I årevis har Jensen fått operere fritt og tøylesløst, uten at noen tok tak i konkrete mistanker og bekymringsmeldinger.

Jensen-saken etterlater et inntrykk av tjenestemenn som beskytter hverandre og en etat som ignorerer varsler om korrupsjon. Det er svært skadelig for tilliten til norsk politi.

«Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av», heter det i den knusende dommen fra Oslo tingrett.

Uansett hvordan det rettslige utfallet blir, er saken så alvorlig at den krever en ekstern gransking, slik blant annet justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) ønsker. Det er ikke nødvendig å vente på en rettskraftig dom. Politiledelsens unnlatelsessynder er godt dokumentert i dommen fra Oslo tingrett. De er heller ikke bestridt.

Retten legger til grunn at det har vært en uttalt mistanke om et «usunt» forhold mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen helt siden år 2000, både i Asker og Bærum og i deler av Oslo politidistrikt. De samme ryktene verserte i det kriminelle miljøet.

Ifølge nåværende leder for avdeling for organisert kriminalitet, Einar Aas, kom det bekymringsmelding om en «møkkete tjenestemann» allerede i 2003. Da han forsøkte å få klarhet i saken i 2009, gikk flere politiledere god for Jensen, og saken døde ut.

I 2011 gikk et vitne til Spesialenheten for politisaker med mistanker om samarbeid mellom Jensen og Cappelen. Saken var såpass troverdig og oppsiktsvekkende at den ble tatt videre til Kripos. Hva som skjedde der, er fortsatt uklart.

Eirik Jensen kan fortsatt bli frikjent i ankesaken. Det er likevel uomtvistet at han har hatt altfor tette bånd til den hyperkriminelle Gjermund Cappelen, uten å følge prosedyrene for sunn informantbehandling, mens han hadde betrodde stillinger høyt oppe i politiet. Det tjener ikke etatens rykte.

Oslo tingrett har ikke noe godt svar på hvordan Jensen fikk operere helt på siden av reglene, uten korrektiver og kontroll, i så mange år. Av hensyn til tilliten til norsk politi er det helt sentralt å avdekke hvorfor ingen grep tak i mistankene på et tidligere tidspunkt. En ekstern, objektiv gransking er derfor påkrevd.