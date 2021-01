Vestlandet bør følgje pengane til nye næringar

Nye EU-krav vil legge meir press for å omstille norsk oljenæring, og skape mange nye mogelegheiter.

Nye EU-reglar vil forsterke investorars flukt frå fossil til fornybar. Her ligg det store mogelegheiter for norsk leverandørindustri på jakt etter nye bein å stå på, skriv BT på leiarplass. Biletet er frå Kværner Stord, der Hywind-vindmøller på veg til Skottland mellomlanda i 2017. Foto: Lars Melkevik

Rett før jul gjekk høyringsfristen ut for nok eit sett med nye EU-reglar. Det var ei konkretisering av det nye klassifiseringssystemet for berekraftige investeringar, som EU vedtok i sommar.

Denne såkalla taksonomien (som betyr klassifisering) er ikkje så uskuldig som han kanskje kan høyrest ut. Både blant investorar og større selskap reknar ein med at klassifiseringane vil flytte enorme summar, frå næringar og bedrifter som bryt med klimamåla til dei som ikkje gjer det.

Heile poenget med systemet er å sikre reelle klimatiltak, og hindre fasadepynting, betre kjent som «grønvasking».

I næringslivet blir difor taksonomien tatt på høgste alvor. Til dømes var det tilløp til panikk hjå norske vasskrafteigarar før jul, då dei forstod at kraftverka risikerer å bli stempla som ikkje berekraftige. Årsaka er følgjene vasskraft har for natur og miljø.

Taksonomien vil forsterke utviklinga dei siste åra, der stadig fleire investorar søkjer klimavenlege og etisk forsvarlege investeringar.

Utviklinga har allereie ført til at oljeselskap og selskap som lever av dei, blir straffa i aksjemarknaden. Aksjar i slike selskap blir prisa langt lågare enn innteninga skulle tilseie, medan aksjar i fornybarselskap har skote i vêret.

For eit land der store delar av næringslivet framleis er tett knytt til oljenæringa, er det ei utfordring. Ikkje minst her på Vestlandet. Oljeindustrien vil vere viktig i fleire år framover, men skal Vestlandet bløme vidare, er det viktig å få fleire bein å stå på.

Utgangspunktet er bra. Vestlandet har høgkompetente industrimiljø og ein tradisjon for omstilling og nye løysingar. Det er eit godt grunnlag for å skape nye produkt som kan få verda over frå fossil til fornybar energi.

Vestlandet har allereie ein gryande fornybarindustri, ikkje minst innanfor maritim sektor. Men her er det mykje å gå på. Skal Vestlandet lykkast, må utviklinga skyte fart.

Ei utfordring er at mange selskap har nok å gjere for oljeindustrien i fleire år framover, noko som vart forsterka av skattepakken næringa fekk av Stortinget i sommar. Det sikrar arbeidsplassar, men dempar samstundes presset for omstilling.

Det er difor viktig at leverandørindustrien og andre som lever av oljenæringa sjølve tek teikna frå finansmarknaden og EU på alvor. Klimaendringane vil gjere 2020-talet til eit tiår for omstilling.

Kampen for å ta leiinga i dei nye næringane er allereie i gang. Skal Noreg og Vestlandet sigre i den kampen, kan ikkje bedriftene slepe føtene etter seg. Dei nye løysingane verda treng bør kome herfrå.