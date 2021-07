Endelig skal Nav bli forståelig

Nav skal skifte språk fra «navsk» til norsk. Det er etterlengtet.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjør gode grep for å gjøre systemet bedre for brukerne, mener BT på lederplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Denne uken kom arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen med en god nyhet: Nav skal forenkles, forbedres og fornyes.

Tungrodd klagesystem og like tungt språk skal bli mer effektivt, og ikke minst forståelig. Det er en etterlengtet opprydding.

Mange av Navs brukere står i krevende livssituasjoner. Enten man sliter med sykdom eller arbeidsledighet, skal Nav være en hjelpeinstans, ikke nok en utfordring. Slik har det ikke alltid vært.

Les også Isaksen: Slik skal Nav skal forenkles, forbedres og fornyes

Riksrevisjonen leverte tidligere i år en rapport om saksbehandlingstiden, som rettet alvorlig kritikk mot både Nav og Arbeids- og sosialdepartementet. Dette nivået av kritikk innebærer at forholdene kan ha «betydelige konsekvenser for samfunnet eller berørte borgere».

Dersom man klager på et vedtak, går det i gjennomsnitt mer enn halvannet år før vedtaket er ferdig behandlet. Det sier seg selv at dette er altfor lenge å vente, særlig når det handler om økonomisk støtte.

Også ordbruk og formuleringer ryddes nå opp i for å gjøre kommunikasjonen enklere. Blant eksemplene Isaksen nevner, er informasjon om fødselspenger. Det brevet er forkortet fra fire sider til noen få setninger.

Også uforståelige og «navske» begreper som «restarbeidsevne» skal bort, og erstattes med et enkelt spørsmål om hvor mye du tror du klarer å jobbe.

Slik systemet har vært, kan det ha forsterket klasseskiller og skapt forskjeller. Noe er galt når ministeren selv påpeker at man kan trenge advokat for å tolke brevene som kommer fra Nav.

Navs utfordringer og saksbehandlingstid er blitt verre under pandemien, fordi ressursene måtte omfordeles. Det betyr ikke at alt blir bra når ting går tilbake til normalt, eller at flere ressurser alene kan løse problemet. Det hjelper ikke at svaret på klagen kommer fortere hvis du ikke klarer å lese brevet.

Mye kan gjøres med dette systemet, uten å bruke mer av skattebetalernes penger. Overbyråkratisering er både kostbart og ineffektivt. Grepene Nav skal gjøre er derfor svært gode, og andre etater kan gjerne la seg inspirere.