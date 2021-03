Raudt snur kappa mot vinden

Industrivenlege parti kan ikkje seie blankt nei til vindkraft.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes tapte kampen om vindkraft på helgas landsmøte.

Raudt kan kome over sperregrensa til hausten, og ei ny regjering kan bli avhengig av støtte frå partiet.

I så måte er helgas landsmøtevedtak på klima- og energifeltet urovekkande.

Raudt har tidlegare vore mot all ny utbygging av vindkraft på land. No er partiet mot all ny vindkraft på land og til sjøs. Taparen blir norsk industri, som både treng krafta frå vinden og dei industrielle mogelegheitene vindkraft gir.

Ei slik formulering kan òg seinka farten på omstillinga i Noreg. Det er dårleg nytt for arbeidstakarar – og for klimaet.

Partileiinga i Raudt, Silje Josten Kjosbakken, Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen, vart stemd ned av eige parti i spørsmålet om å seie nei til havvind.

Noreg treng meir fornybar kraft for å elektrifisere meir av det forbruket som i dag bidreg til store klimautslepp. I tillegg kjem planar om ny industri, som òg er avhengig av rimeleg kraft. Då har politikarane neppe råd til å seie blankt nei til all ny vindkraft.

Kraftproduksjon er lite populært, medan forbruksveksten tyder på at folk likar å forbruke kraft. Denne motsetninga må politikarane handtere betre enn å seie nei til alt.

Raudt vil òg ta Equinor av børs og gjere selskapet til eit industrilokomotiv for samfunnsbygging i Noreg.

Men om oljeselskapet ikkje får bygge ut ny, grøn energi som vindkraft verken på land eller til sjøs i Noreg, er det uklart kva Equinor skal bidra med her.

Vedtaket om vind vart ikkje betre av å sjå korleis Raudt-landsmøtet handterte oljebransjen.

Raudt skrota standpunktet sitt om ein sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon, og seier i staden nei til nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Men det er ikkje problemet. Partiets oppskrift på omstilling legg nemleg til grunn at ein skal trappe ned olje- og gassnæringa utan tap av arbeidsplassar, gjennom eit statleg investeringsprogram i industrien.

Å overlate styringa av industrien til statlege byråkratar er ein særs dårleg idé, noko også Raudt burde ha lært av historia. Industrien konkurrerer i ein hard, internasjonal marknad, og utan å følgje denne er det ikkje mogeleg å klare seg på sikt.

Saman med nei til meir fornybar kraft, er det vanskeleg å sjå korleis Raudt meiner Noreg skal erstatte arbeidsplassar i olje- og gassnæringa med nok ny industri. Den er ofte kraftkrevjande.