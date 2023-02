Rett av Høyesterett å kutte promilleboten

El-løperhjul er ikke like farlig som biler.

Det er feil å gi folk på el-løperhjul like høye bøter som bilister, mener BT på lederplass.

En mann i 20-årene ble i fjor dømt til å betale 70.000 kroner i bot etter å ha kjørt el-løperhjul i alkoholpåvirket tilstand.

Botens størrelse var utenfor alle proporsjoner. Nå har Høyesterett nedjustert boten til 15.000 kroner. Det er fornuftig.

Gigantboten skyldtes at el-løperhjul er blitt likestilt med biler i lovverket. Promillekjøring straffes da normalt med en bot på 1,5 ganger brutto månedslønn.

Det setter Høyesterett nå en stopper for.

Et el-løperhjul kan gjøre stor skade. Folk er blitt drept i kollisjoner forårsaket av de små, batteridrevne kjøretøyene.

Men de kan ikke sammenliknes med biler, som har et langt høyere skadepotensial. Det bør bøtesatsene reflektere.

Alle som ferdes i trafikken er tjent med at folk kjører trygt og godt. Derfor må det slås ned på farlig oppførsel.

El-løperhjul er mange unges første motoriserte kjøretøy. Det har vært tydelig i trafikkbildet. I begynnelsen utgjorde både kjørende og parkerte el-løperhjul en hinderløype for gående.

Mye av kjøringen fremsto som en lek, og ikke transport. Også unge trafikanter må oppføre seg.

Den dagen mange av dem som i dag kjører rundt på el-løperhjul, setter seg bak rattet på en bil, kan erfaringene deres føre med seg en økt respekt for trafikken.

Denne respekten er det langt fra alle voksne som har. Mange bruker mobiltelefonen mens de kjører, bryter fartsgrensene, eller kjører i alkoholpåvirket tilstand.

Fellesnevneren for alle disse lovbruddene, er at de er mye farligere enn alt en kan gjøre på et el-løperhjul. Hevingen av bøtesatsene for bilister står derfor ikke i kontrast med en normalisering av promilleboten på el-løperhjul.

Reguleringen av el-løperhjul har vinglet fra grøft til grøft. Reglene er blitt til underveis. Først var det et regeltomt område, så ble det tatt tak og ryddet opp.

Men bøtesatsene for promillekjøring ble ekstreme. Nå blir det forhåpentligvis normalisert, akkurat som bruken av løperhjulene har modnet seg.