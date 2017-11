Planene for digitalisering av det offentlige kan ikke bli ambisiøse nok.

Digitialisering er en hovedprioritering i Venstres alternative statsbudsjett for 2018. Samlet vil partiet bruke 1,1 milliard kroner på tiltak som skal øke takten i digitaliseringen av skolen, helsesektoren og offentlige tjenester. Ambisiøs satsing på teknologi er helt nødvendig hvis Norge ikke skal halse baklengs inn i fremtiden.

Arkivillustrasjon: Marvin Halleraker

Heldigvis er det unison enighet om å øke digitaliseringstakten i det offentlige. Regjeringens strategi «Fremtid, fornyelse og digitalisering» vil ha koding og teknologi inn i læreplanene allerede fra barneskolen av.

Arbeiderpartiet vil at Norge skal være best i verden på teknologiske muligheter, og lover både kompetansereform og teknologiløft. Digitalsering er et honnørbegrep, ingen er mot.

Alt burde altså ligge til rette for en storsatsing. Spørsmålet er om de nåværende planene er ambisiøse nok.

Helsevesenet er et godt eksempel på hvor sårbart samfunnet er for teknologiske feilinvesteringer. Uansett hvor velmente og langsiktige planer som foreligger på regjeringsnivå, kan svikt i dårlige, lokale løsninger få katastrofale konskvenser.

Dips (Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus) er et journalsystem som brukes ved fire av fem helseforetak, blant annet Helse Vest. Det norskutviklede systemet er blitt tungt kritisert, over lang tid.

I 2014 meldte over 90 prosent av sykehuslegene at journalproblemer hindret dem i arbeidet, og at dette ofte fikk negative konsekvenser for pasientene. En rekke episoder med nedetid på Haukeland sykehus i 2016 avdekket enorm sårbarhet for teknisk svikt.

Leder av Legeforeningens IT-utvalg mente problemet var avstanden mellom de som bruker systemene og de som utvikler dem. Den lærdommen er overførbar til alle andre sektorer.

Det nytter ikke å vedta at kidsa skal lære koding hvis lærerne henger etter. Det nytter ikke å kjøpe kompliserte journalsystemer hvis brukergrensesnittet ikke fungerer. Det nytter ikke med digitale tjenester hvis brukerne ikke har bredbånd.

Gjort på rett måte kan bruken av ny digital teknologi effektivisere offentlig sektor, i tråd med regjeringens perspektivmelding. For næringsliv og arbeidsplasser er digitale løsninger i ferd med å bli helt grunnleggende.

Det er derfor mye som står på spill. Den tverrpolitiske entusiasmen bør derfor munne ut i brede løsninger som kan stå seg over tid.