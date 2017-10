Kina krever større plass i verdenspolitikken. Det kan gjøre Norges rolle mer komplisert.

Kinas kommunistparti avslutter sin store kongress denne uken, med partisjef og president Xi Jinping struttende av selvtillit. I sin tale var han tydelig på at Kinas internasjonale ambisjoner vokser.

Verdens folkerikeste land skal styrke innsatsen mot korrupsjon og mot de økende økonomiske forskjellene, og ikke minst bli et enda viktigere foregangsland i kampen for miljøet.

Xi Jinping er den første levende partisjef som får sine teser skrevet inn i den kinesiske grunnloven siden formann Mao. Det betyr at han også vet å sette makt bak kravene.

Velviljen overfor globalisering, kamp mot klimaendringer og opptining av frossent diplomati bør ikke forlede noen til å tro at Kina er i ferd med å utvikle seg til et demokrati. Tvert imot.

I talen sin advarte Xi Jinping mot dem som kan tenke seg å «skape splid mellom partiet og folket». Han slo fast at uttalelser eller handlinger som undergraver partiet, aldri vil bli tolerert.

Dermed befestet han Kinas status som autoritær ettpartistat, der universelle menneskerettigheter som ytrings- og trykkefrihet ikke finnes, og brudd på statens sensur blir straffet hardt.

For den norske regjeringen bør dette være et tankekors. Etter at striden rundt tildelingen av Nobels fredspris til dissidenten Liu Xiaobo ble lagt til side, går norske myndigheter på tøfler i debatten om Kinas brudd på menneskerettighetene.

Prinsippfastheten blir ofret på verdenshandelens alter. Verdien av norsk eksport til Kina økte tross alt med nesten en femtedel i fjor.

Samtidig tar Kina større initiativ i internasjonale saker der USA tradisjonelt har vært vår viktigste partner, blant annet sikkerhetspolitikk og kamp mot korrupsjon.

USAs globale omdømme blir stadig satt i spill av en president som er tydelig på at amerikanernes interesser kommer først.

Til alt overmål er Donald Trump under mistanke om å ha hatt for tette forbindelse til en annen autoritær figur, Russlands president Vladimir Putin.

At tyngden i stormaktsbalansen flytter seg fra vest til øst, får konsekvenser for norsk utenrikspolitikk. Norge kan ikke snu ryggen til Kinas store økonomiske vekst og tilgangen til viktige markeder.

Så lenge Russland er så uforutsigbar, kan Norge heller ikke løsne båndene til USA, som fremdeles har definisjonsmakten i Nato. Samtidig skal regjeringen holde fast ved Norges rolle som handelspartner og fredsmegler på verdensscenen.

Å håndtere dette scenarioet både ute og hjemme, blir en av regjeringens store utfordringer de neste årene. Her kreves det stor politisk balansekunst.