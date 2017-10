Museene i Bergen trenger penger til vedlikehold. Det må de få.

For at museene skal kunne ta vare på historien, må også byggene tas vare på. Dessverre er forfallet stort på Bergens museer.

Dyre oppussinger er verdt å bruke penger på, men det ville vært enda bedre å prioritere vedlikehold over tid.

Betongfasaden smuldrer vekk og det lekker fra taket. På Bryggens museum mygler til og med de historiske gjenstandene, kunne BT melde tirsdag. Museet har søkt Kulturdepartementet om 16 millioner kroner til oppussing. Dessverre er dette bare ett av mange eksempler.

Marita Aarekol

Sjøfartsmuseet og Det hanseatiske museum har store utfordringer, og sistnevnte holder på å synke i jorden. Kommunen har bevilget 300 millioner kroner for å heve bygget med en halv meter.

Bymuseet i Bergen anslår at de trenger 200 millioner kroner til vedlikehold og nyinvesteringer.

Summene er store, slik de ofte er når forebyggende vedlikehold nedprioriteres over lang tid.

Museer står i en særstilling. Byggene er ofte i seg selv verdifulle og verneverdige, og de har uerstattelig innhold. Hvis byggene blir neglisjert, kan konsekvensene bli ødelagte kulturminner, eller at verdifulle skatter går tapt på grunn av dårlig sikkerhet.

I sommer ble flere hundre vikingskatter stjålet fra Universitetsmuseet. Både i 2010 og 2013 ble mange gjenstander stjålet fra Kina-samlingen på Permanenten (nå Kode 1). I ettertid har Kode pusset opp museet og forbedret sikkerheten. Nå holder Universitetsmuseet på med det samme.

Rune Sævig

Det er uholdbart at historiske gjenstander mygler bort på Bryggens museum. Situasjonen på Det hanseatiske museum er like trist. Museet holder til i et bygg fra 1704, som også er det eneste huset på Bryggen som har bevart sitt opprinnelige interiør.

Kulturbyråd Julie Andersland (V) arbeider i disse dager med en kulturarenaplan som skal legges frem neste år. Forhåpentlig vil den bidra til å få fortgang i arbeidet med å ruste opp byens museer.

Men vel så viktig er det hverdagslige vedlikeholdet.

Det store bergenske skoleforfallet avdekket hvor ille det kan gå når politikerne ikke klarer å prioritere jevnlig opprustning. Det ender som regel med en skyhøy regning, med en sum som er langt større enn hva det ville kostet å forebygge.

Bergen er en by med en lang, stolt og interessant historie, og en kulturby med mye kunst å vise frem.

Det hviler et stort ansvar på kommunen, fylkeskommunen og staten å sørge for at byggene og utstillingene bevares for fremtiden.