Fjordabåten må bli snillere med klimaet

Det er strålende at Vestland fylke tar lederskap i utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter.

FREMTIDEN PÅ FJORDEN: Denne utslippsfrie båten skal kunne gå lange distanser på batteridrift. Konseptet er laget av Westcon Power & Automation, Brødrene Aa og NTNU. «De nye båtene er et viktig signal til skipsindustrien om at det grønne skiftet skal skje her og nå», mener BT. Foto: Flying Foil

Nybakte Vestland fylke er ivrig etter å profilere seg som friskt og grønt.

Tirsdag denne uken vedtok fylkesutvalget at at alle hurtigbåter som kjører mellom Bergen, Sogn og Nordfjord skal være utslippsfrie så raskt som mulig fra mai 2022 og senest innen mai 2024.

Vedtaket er en milepæl. Det kan få positive miljøvirkninger for sjøtrafikken langs hele norskekysten. I beste fall kan utslippsfri skipsteknologi bli en viktig eksportvare for Norge i fremtiden.

Dagens hurtigbåter er klimaverstinger. Ingen andre transportmidler forurenser mer for hver kilometer de frakter en passasjer.

Båtenes utslipp pr. passasjer er blant annet mer enn fire ganger større enn fra flytrafikken. Hvert år forbruker hurtigbåtene 86 millioner liter diesel.

Det har vært et politisk ønske å fornye flåten av hurtigbåter som binder sammen kysten. Elleve av landets tidligere fylkeskommuner har utfordret skipsbyggingsindustrien til å lage planer for «grønnere», men like raske fartøy.

Fem slike konsepter ble presentert i september i år, og samtlige viser at fremtiden for fjordtrafikken er lovende. Noen av båtene kan gå på hydrogen, andre på ladbare batterier. Og enkelte av dem kan settes i produksjon ganske snart.

De positive signalene har hatt god effekt på fylkespolitikernes handlekraft. Samarbeidspartiene MDG, Sp, Venstre, KrF, Ap og SV, med støtte fra Høyre, valgte å ignorere fylkesadministrasjonens råd om å innfase den nye teknologien etter 2024.

Administrasjonen ønsket å få med flere fylker, for å sikre støtte fra staten til pilotprosjekter.

Politikernes utålmodighet er prisverdig. Kravet om utslippsfrie båter er et viktig signal til skipsindustrien om at det grønne skiftet skal skje her og nå.

Som alltid ved innfasing av ny teknologi i et etablert marked, er utfordringen økte kostnader, ikke minst til ny infrastruktur. Desto viktigere er det at regjeringen bidrar til å dekke fylkets merkostnader.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har erklært at «vi skal være det landet i verden som først tar i bruk utslippsfrie hurtigbåter, og vi skal gjøre det i stor stil».

Statsråden bør stå ved ordene sine når regningen fra Vestland fylke kommer.

På sikt vil investeringen være viktig for hele norskekysten, for norsk eksportøkonomi – og for klimaet.

