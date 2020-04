Skolene bør åpnes snarest

De øverste klassetrinnene holdes stengt på tynt grunnlag. Regjeringen bør sette en dato for gjenåpning.

Regjeringen har ikke gitt noen klar begrunnelse for hvorfor de øverste klassetrinnene forblir stengt. Det er i seg selv uheldig, skriver BT på lederplass. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Full nedstengning av alle barnehager og skoler er et dramatisk tiltak med store, negative konsekvenser for hele samfunnet.

Til tross for klare, faglige råd om å åpne skolene, har regjeringen likevel bestemt at de høyeste skoletrinnene forblir stengt på ubestemt tid. Det er uheldig.

Regjeringens egen ekspertgruppe har gjort en grundig vurdering av smitterisikoen opp mot konsekvensene av stengte skoler.

Konklusjonen kunne ikke vært klarere: «Vår vurdering er at det ikke er grunnlag for videreføring av dagens nasjonale stengningsvedtak», står det i rapporten.

Slik smitterisikoen er i dag, står den ikke i forhold til konsekvensene for barn og unge, mener ekspertgruppen. De trekker særlig frem de mest sårbare og utsatte barna.

Regjeringen har ikke gitt noen klar begrunnelse for hvorfor de øverste klassetrinnene likevel forblir stengt. Det er i seg selv uheldig.

Jo mer inngripende et tiltak er, desto større krav må stilles til begrunnelsen. Hvis den svikter, svekkes også legitimiteten til andre, viktige tiltak.

Da beslutningen kom om å åpne 1. til 4. trinn 27. april, la regjeringen vekt på at gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Ifølge rapporten fra ekspertutvalget, er det ingenting som tilsier at dette ikke ville vært mulig også for de øvrige klassetrinnene.

Et argument for et slikt skille mellom trinnene, er at de yngste barna beveger seg mindre utenfor nærmiljøet, og at risikoen for smittespredning dermed også er mindre.

Dette har ekspertgruppen tatt høyde for. De legger likevel mer vekt på at stengte skoler har betydelige negative konsekvenser – også for de eldste elevene.

Ifølge helsedirektør Espen Rostrup Nakstad jobbes det nå med å få på plass et testsystem slik at alle med luftveissymptomer skal kunne testes før barnehagestart.

Dersom testene fungerer og kan rulles ut til enda flere, vil det være enda et argument for å åpne skolene.

Det er forståelig at myndighetene ikke vil ta unødige sjanser under en pågående pandemi.

Samtidig er det viktig å følge faglige råd. Det gjelder særlig når det ikke er gode argumenter for det motsatte, og når tiltakene har så enorme konsekvenser for både barn, arbeidstakere og norsk økonomi.

Ekspertgruppen advarer faktisk eksplisitt mot å bruke skolestengning som et generelt «føre-var-tiltak».

Å åpne skolene igjen krever tid til planlegging og omfattende smitteverntiltak.

Nettopp derfor er det viktig for både barn, foreldre og skoleeiere å få en konkret dato å forholde seg til, så snart som mulig.