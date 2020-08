Skrot taxfree-ordninga

Staten kan ikkje lenger sponse alkoholen til nordmenn som flyr.

Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Det er kjekt å få med seg eit par flasker vin til ein billigare penge når ein kjem heim frå ferie. Men det er fullstendig unødvendig, og ei ordning det er på tide å kvitte seg med.

KrFs programkomité har difor heilt rett når dei vil gå til val på nettopp å skrote ordninga. Også i Venstre vil programkomiteen avvikle taxfree-salet.

Det er på tide at debatten i norsk politikk går frå kor stor taxfree-kvoten skal vere, til om dette er eit system me eigentleg vil ha.

Det bør det ikkje vere, av fleire ulike årsaker.

Taxfree er først og fremst ei subsidiering av alkoholkjøpa til dei som har råd til å reise mest utanlands. Dei som kjem absolutt best ut av det, er dei som har mange jobbreiser utanlands.

Ifølgje Statens institutt for rusmiddelforsking (Sirus) taper staten 3,7 milliardar kroner i året på at folk kan kjøpe tobakk og alkohol avgiftsfritt. Det er eit heilt unødvendig tap. Som samfunnsøkonom Harald Magnus Andreassen nyleg har påpeikt, må denne summen takast inn i andre skattar og avgifter. Me betaler altså alle kostnaden for taxfree-ordninga.

I tillegg gir ordninga insentiv til å reise meir. Når me kjenner dei negative konsekvensane særleg flyreiser har på klimaet, verkar dette som politikk frå bakvendtland. Det gir heller inga meining når me veit at flybillettar er blitt dyrare dei siste åra. I den same perioden har regjeringa også innført flyseteavgift, med mål om å redusere flytrafikken.

Avinor seier dei er avhengige av inntektene frå taxfree-salet for å drifte flyplassar i heile landet. Dette har vore eit argument for å behalde ordninga.

Det må likevel finnast andre måtar å halde oppe flytilbodet i distrikta.

Det siste halvåret har dei fleste ikkje vore i utlandet. Alle nordmenn er i staden overlatne til Vinmonopolet for å kjøpe alkohol som ikkje er butikkøl. I første halvåret viser tala at polsalet auka med over 30 prosent.

Det er ikkje eit mål i seg sjølv at Vinmonopolet skal ha høgast mogeleg omsetjing, men det viser at dei fleste ikkje har behov for taxfree-rabattane.

Billigare alkohol er ein ekstra luksus ved utanlandsreiser. Og den luksusen treng ikkje den norske stat å gi.