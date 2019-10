Kjøtforbruket bør ned

Staten bør ikkje bruke pengar på å auke kjøtforbruket.

NAM: Nordmenn et meir raudt kjøt enn kva som er medisinsk og klimafagleg tilrådd. Men kva er den beste måten å redusere kjøtkonsumet på? Siv Dolmen, Scanpix (arkiv)

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått ei ny god sak, denne gongen servert av det raudgrøne byrådet i Oslo. I byrådsplattforma går dei inn for å halvere kjøtforbruket i institusjonane og kantinene til kommunen. Listhaug meiner politikken luktar av overformynderi, og i det har ho rett.

Det er fleire gode grunnar til at kjøtforbruket bør gå ned i åra framover. Landbruket står for åtte prosent av dei totale klimautsleppa i Noreg (2017). Mesteparten av dette kjem frå husdyrproduksjon, hovudsakleg som utslepp av metan og lystgass frå dyra og avføringa deira.

Kjøt er òg ein notorisk ineffektiv måte å skaffe verda nok mat på. Spesielt gjeld det storfe, der mesteparten av energien går tapt ved å gjere planter om til kjøt.

I Noreg blir dette resonnementet komplisert noko ved at delar av beiteområda, spesielt for sau og geit, ikkje kan brukast til å dyrke matplanter. Men det gjeld ikkje kraftfôret.

Raudt kjøt er heller ikkje spesielt sunt for kroppen, i alle høve ikkje i dei mengdene norske menn hiv i seg.

Det finst med andre ord mange gode grunnar til at vi bør ete mindre kjøt. Det mest paradoksale med denne saka er at eldre i Noreg faktisk et mindre kjøt enn ungdommen, ifølgje ein rapport som kom i januar. Dei unge seier dei gjerne vil ete mindre storfekjøt, men dei gjer det ikkje.

Det viser at det er heilt andre verkemiddel som trengst, enn å regulere kjøtinntaket til dei som ikkje kan velje.

Eit enkelt tiltak er å legge ned Opplysningskontoret for kjøtt, som propaganderer for å ete kjøt. Det vil òg spare bøndene for utgifter, sidan det er dei som finansierer ordninga.

Regjeringa kan bidra, til dømes med å senke momsen på frukt og grønt, og auke den for raudt kjøt. Dessutan har daglegvarenæringa og restaurantbransjen òg mykje å gå på i å tilby kundane gode alternativ til kjøt.

Mange ønskjer å ete mindre kjøt. Politikarar bør starte med å gjere det lettare for desse.

