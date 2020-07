Permitterte må få pengane sine. No.

Hundre tusen ventar framleis på dagpengane etter at koronaen råka arbeidslivet. Det er heilt uhaldbart.

Nav fekk denne våren 900 millionar kroner ekstra for å handtere arbeidsløysa etter koronakrisa. Det gjev ikkje tillit å sjå at ventetida likevel blir så lang, meiner BT på leiarplass. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix (arkiv)

Det er fire månader sidan koronapandemien førte til permitteringar for fleire hundre tusen arbeidstakarar. Over natta var kvardagen snudd opp ned for folk over heile landet.

Denne veka kunne Klassekampen fortelje at 101.000 personar framleis ikkje har fått dagpengane dei har krav på. Der norske verksemder fekk tilgang til raske lån for å unngå at dei mangla pengar på bok, har ikkje arbeidstakarane kunne nyte godt av det same.

Det har ført til ei akutt pengekrise for mange nordmenn. Dei har i fire månader levd på sparepengar eller andre midlar, men det går ikkje i lengda. «Det er helt håpløst. Jeg har ingen egne penger igjen, alt er brukt opp», skriv Kenneth Svenring til avisa. Han ventar på nesten hundre tusen kroner.

Samstundes som dette er ei krise for kvar enkelt, er det også uheldig for samfunnet. Dette er personar som skulle vore på sommarferie i eit land som treng kvar einaste turist om dagen. I staden må dei leve på sparebluss for å få pengane til å rekke så langt som mogeleg. Det er ikkje slik vi får fart på norsk økonomi.

Problemet stoppar ikkje der. Nav reknar med at mellom 20.000 og 70.000 framleis ventar på løn for dei første 18 dagane av permitteringa. For denne perioden er ordninga slik at det er arbeidsgjevarane som søkjer på vegner av sine tilsette. Arbeidstakarane har ingen verktøy for å sjølv få tak i pengane dei skal ha.

Nav melder ifølgje Klassekampen om 6700 verksemder som har meldt inn permitteringar, men som ikkje har søkt om lønskompensasjon for sine tilsette.

Det er forståeleg at Nav slit med å handtere arbeidslivskonsekvensane av koronakrisa. Det er likevel ikkje akseptabelt at arbeidstakarar skal gå i månad etter månad utan å få ei krone inn på konto.

Talet på arbeidstakarar utan arbeid fell heldigvis raskt. Mange permitterte har fått kome tilbake i jobbane sine. Det bør vonleg gjere at Nav har kapasitet til å gjere meir for dei som framleis står utan pengar på konto.

Nav fekk denne våren 900 millionar kroner ekstra for å handtere arbeidsløysa etter koronakrisa.

Det gjev ikkje tillit å sjå at ventetida likevel blir så lang.