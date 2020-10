Vi må lære å tåle uenighet

Samuel Paty gjorde det alle lærere bør i møte med ekstreme krefter: Invitere til kritisk refleksjon.

«Ytringsfrihet», «Jeg er lærer» og «Jeg tenker på deg, Samuel» var budskapet fra dem som protesterte i franske byer etter det brutale drapet på læreren Samuel Paty. «Drapet er en fryktelig påminner om hvor bestialske metoder ekstremister bruker for å bekjempe fundamentale demokratiske verdier», skriver BT på lederplass. Foto: PASCAL ROSSIGNOL /NTB

Fredag ble den 47 år gamle historielæreren Samuel Paty halshugget i en forstad utenfor Paris. Bakgrunnen er at han viste frem omstridte karikaturer av profeten Muhammed i undervisningen, for å lære elevene om ytringsfrihet.

Drapet er en fryktelig påminner om hvor bestialske metoder ekstremister bruker for å bekjempe fundamentale demokratiske verdier. Måtte svaret være at vi aldri lar oss kneble.

En 18 år gammel tsjetsjener er mistenkt for drapet. Han ble funnet utstyrt med kniv og softgun, og ble skutt og drept av politiet på stedet.

På lederplass oppsummerer avisen Le Monde saken svært presist:

«En mann er drept på primitivt og middelaldersk vis, fordi han innlemmet friheten til å tenke, ytre, skrive og tegne i undervisningen. Denne friheten må læres. Den er en av grunnverdiene i vårt land, vår historie, identitet og kultur, og den er under angrep».

Sørgende skoleelever samlet seg lørdag ved stedet hvor historielæreren Samuel Paty ble brutalt drept i Paris. Foto: Michel Euler / AP / NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron har kalt drapet et islamistisk terrorangrep.

Men en påfølgende debatt om politiske strategier og handlingsplaner for å bekjempe radikal islamisme, rokker ikke ved at henrettelsen grunnleggende sett er et angrep på ytringsfriheten.

Samuel Paty gjorde nettopp det lærere over hele verden bør gjøre i møte med ekstreme krefter og splittende temaer: åpne for kritisk samtale og refleksjon.

Etter at karikaturtegningene ble tema i undervisningen, skal læreren ha blitt utsatt for en ren hetskampanje.

Foreldre krevde at han skulle få sparken. Skolen mottok trusler. Både skolens adresse og en video som hevder at profeten var krenket, ble lagt ut på sosiale medier.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) kaller drapet «et angrep på alle lærere og skoleansatte som hver dag opplyser og utfordrer elevene sine».

Men å håndtere et slikt press, kan aldri være opp til den enkelte lærer alene.

«Jeg er lærer», var budskapet fra flere av dem som protesterte mot det brutale drapet på en historielærer i forstaden Conflans St Honorine utenfor Paris. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / X00234

Kunnskapsministeren understreker at selve ryggraden i et opplyst samfunn er våre lærere, journalister, forskere, forfattere, kunstnere og alle som formidler kunnskap og som setter oss i stand til å tenke selv.

Det er riktig. Alle gode krefter må virke sammen. Men det øverste ansvaret hviler på statens myndigheter.

Myndighetene må sørge for at kunnskap om bærebjelkene i demokratiet blir en del av grunnopplæringen og den offentlige samtalen.

I Norge er det nye skolefaget «livsmestring» på trappene. Ytringsfrihet og evnen til å tåle uenighet må være en viktig del av dette.