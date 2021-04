Uteservering er viktig for et levende sentrum

Å åpne mer for utendørs servering vil gi en mer attraktiv og næringsvennlig by.

«Bergen har mange store byrom som i dag er nærmest tomme for folk. Å tillate servering på slike steder vil trekke flere til sentrum og gjøre byen levende og mer attraktiv for flere», skriver BT på lederplass. Foto: Bård Bøe

Utestedene langs Torget og fylkesveien har sendt inn en felles klage på fylkeskommunens håndtering av uteserveringen i byen.

Bjørn Hanevik har drevet utesteder på Torget i 25 år, og sier til BT at muligheten for utendørs servering systematisk er blitt innsnevret etter at Statens vegvesen og senere Vestland fylkeskommune overtok ansvaret for fortauene langs veibanen.

Selv har han fått serveringsarealet redusert fra 40 til 17 kvadratmeter, og reagerer blant annet på at de må gjennom en ny søknadsprosess hvert eneste år, og at trafikken fra elektriske sparkesykler blir brukt som argument for å kutte muligheten for uteservering.

Jan Petter Eilertsen og Bjørn Hanevik er frustrert over at antallet stoler på uteserveringen til Harbour Cafe er blitt halvert i løpet av noen år.

I 2019 ble det gjort innstramninger i tråd med føringer i kommuneplanen. Fylkestinget har vært klare på at gående prioriteres foran næringsdrivende, og et argument som blir brukt for å snevre inn serveringsarealet i travle områder, er å gjøre fortauene tilgjengelig for myke trafikanter.

Det er ikke opplagt at de myke trafikantene lider under at serveringsstedene får trekke litt lenger ut i gaten på finværsdager. En mer fleksibel praksis er ikke ensbetydende med å gjøre fortauene fullstendig utilgjengelige.

Og hvis man først skal sette brukerinteresser opp mot hverandre, er nok elsparkesyklene et betydelig større problem for de gående enn stoler og bord. Hvis fylkeskommunen vil regulere mer, kan de for eksempel ta tak i det.

Hvis Bergen skal være en levende og næringsvennlig by, bør muligheter for uteservering prioriteres i langt større grad. Det bør både kommune og fylkeskommune tilrettelegge for.

Byen har mange store byrom som i dag er nærmest tomme for folk. Å tillate servering på slike steder vil trekke flere til sentrum og gjøre byen levende og mer attraktiv for flere. Fra et smittevernperspektiv er utendørstreff dessuten en av de få trygge måtene å møte folk for tiden.

En oppmykning vil også gi serveringsbransjen mulighet til å hente inn tapt fortjeneste etter et røft år med mye nedstenging og store omsetningstap. Som Hanevik påpeker, er det uteserveringen som finansierer helårsdriften og gjør det mulig å opprettholde åpningstidene resten av året.

Frykten for estetisk katastrofe er absolutt til stede ved frislipp av plaststoler og bord på gateplan. Men det er ingenting som hindrer myndighetene i å stille krav til investeringer i et helhetlig og pent uttrykk. Serveringstider kan også reguleres.

Det ultimate målet må være å fjerne trafikken og gjøre hele torgområdet om til en skjermet og fotgjengervennlig sone.

Inntil videre vil det være en god investering i en mer levende og næringsvennlig by å åpne mer av sentrum for servering på soldager.