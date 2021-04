Nok en knusende rapport etter «Helge Ingstad»-forliset

Dersom rutinene hadde vært bedre, kunne KNM «Helge Ingstad» muligens vært berget etter kollisjonen.

Foto: Geir Martin Strande

«Helge Ingstad» var ikke det eneste som sank da fregatten kolliderte med lasteskipet «Sola TS» i november 2018.

Også Sjøforsvarets omdømme har fått seg et solid skudd for baugen.

Ulykken kostet norske skattebetalere en fregatt til over fire milliarder kroner og svekket sjøforsvar.

Onsdag kom den foreløpig siste av en rekke rapporter som forsøker å forklare hvordan ulykken kunne skje.

Her konkluderer Statens havarikommisjon med at dersom mannskapet hadde stengt dører, luker og andre vanntette skyts etter seg da de evakuerte båten, kunne det hindret fregatten i å synke.

Dette hadde sannsynligvis berget den fra å ende som skrapmetall på grunn av de omfattende vannskadene.

Når krisen først rammet, er det forståelig at besetningen prioriterte å evakuere skipet så fort som mulig. Som kommisjonen selv skriver i sin rapport:

«Besetningen befant seg i en dramatisk, ukjent, kompleks og uoversiktlig situasjon med høyt stressnivå».

Problemet er jo at så godt som alle ulykker vil medføre denne typen skremmende situasjon. Det er nettopp derfor det er så viktig å øve på slike situasjoner på forhånd.

Rapporten konkluderte med at besetningen manglet inngående systemkompetanse, og at det var utført lite praktisk trening og øvelse. Det er et ledelsesproblem.

I tillegg sto en rekke ventiler, som skal være stengt hele tiden mens fregatten seiler, åpne.

Havarikommisjonen har laget denne oversikten over hva som sto åpent. Illustrasjonen baserer seg på sensorer, data, vitner og kommisjonens egne observasjoner. Foto: Foto: Havarikommisjonen

Dette er ikke den eneste rapporten som levner liten tvil om Sjøforsvarets ansvar for ulykken.

I Havarikommisjonens første rapport etter ulykken ble det klart at det meste gikk galt den natten i Hjeltefjorden.

Ulykken skyldtes primært menneskelig svikt og manglende opplæring av mannskapet. Mannskapet på broen forsto ikke kommunikasjonen fra det møtende lasteskipet, og fikk ikke hjelp i situasjonen som oppsto.

Tekniske og organisatoriske barrierer sviktet på samme tid.

I forsøket på å berge fregatten etter at den var sunket, har Arbeidstilsynet også varslet at Sjøforsvaret har brutt arbeidsmiljøloven. Innleide arbeidere jobbet langt mer enn lovlig, og på et nivå som kunne gått ut over deres egen og andres sikkerhet.

Nå viser det seg altså at mye av arbeidet kunne vært unngått, dersom evakueringen ble gjort etter boken.

Sjøforsvaret må først og fremst skjerpe rutinene for de ansattes sikkerhet og operative egnethet.

Samtidig har de en stor jobb å gjøre med å reparere sitt eget omdømme.

Tidligere sjef for Marinen, Rune Andersen, sier det å tette ventilene hadde gitt bedre «vanntett integritet».

Det er noe Forsvaret som organisasjon også trenger.