Et viktig rettsoppgjør

Floyd-dommen er et oppløftende brudd med tradisjonen for at politifolk ikke blir stilt til ansvar for drap på svarte i USA.

Drapet på George Floyd i Minneapolis 25. mai i fjor utløste store protester. Den fellende dommen mot drapsmannen hans gir et lite håp om forbedring av et forkvaklet system, skriver BT på lederplass. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS / NTB

Den fellende dommen etter drapet på George Floyd viser at politiet faktisk blir straffet for voldsbruk i USA.

Det gir et lite håp om forbedring av et forkvaklet system.

Tirsdag ble politimannen Derek Chauvin funnet skyldig på alle punkt av en samlet jury.

Fellende videobevis viste hvordan han satt på nakken til Floyd i ni minutter og 29 sekunder, helt til han sluttet å puste for alltid.

Under rettssaken bidro politifolk selv med knusende vitnemål, og politimester Medaria Arradondo felte en knusende dom over opptredenen til sin tidligere ansatte. I retten konstaterte han at maktbruken var unødvendig, og at handlingene brøt med etatens regler, retningslinjer og verdier.

Det er et brudd med den sterke samholdskulturen – «The blue wall of silence» – som er en viktig del av forklaringen på hvorfor politifolk så sjelden blir stilt til ansvar for uforstand og overgrep i tjenesten.

En gjennomgang The New York Times har gjort av politidrap på afroamerikanere, viser at disse sakene sjelden ender med domfellelser.

Det er en viktig del av forklaringen på det enorme raseriet Floyd-drapet utløste etter drapet 25. mai i fjor.

Demonstrasjonene bekreftet også hvor ille det står til med politiet i USA. Da folk brukte sin grunnlovfestede rett til å protestere, svarte politiet med brutal vold, både mot demonstranter og mot pressen.

Det er urovekkende å se en statsmakt gå amok på den måten.

Problemene i politistyrken har dype, historiske røtter.

At politifolk er tungt bevæpnet, skyldes det såkalte 1033-programmet, som sørger for at overskuddsmateriell fra militæret blir overført til politiet.

Programmet har fullstendig perverse insentiver: For at politistyrkene skal få beholde militærutstyret, må det brukes minst én gang i året. Dermed eskalerer både volds- og våpenbruk.

Etter politidrapene på Trayvon Martin og Tamir Rice og Michael Brown, forsøkte president Barack Obama å strupe ordningen.

Eks-president Donald Trump høynet med å gjeninnføre den i 2017. Det bør være et åpenbart grep for Joe Biden å følge Obamas linje her.

Krefter på den politiske venstresiden tar også til orde for å kutte politibudsjettene og omfordele ressurser slik at midlene heller går til sosiale støtteordninger, ifølge The New York Times.

Logikken følger kravene om å «defund the police», som var et viktig slagord under Black lives matter-demonstrasjonene. Det er likevel grunn til å tvile på om det vil ha ønsket effekt å frata etaten midler.

Voldsspiralen og den dype, institusjonelle rasismen i politistyrken lar seg ikke reparere med det første.

George Floyd-saken har i det minste ført med seg et viktig rettsoppgjør, og en nødvendig politisk debatt om hva som kan gjøres. Det er iallfall et skritt i riktig retning.